Hesap Öderken Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?

Sen hesap konusunda klasik yöntemleri fazla ciddiye almayan, çözüm üretme konusunda ise oldukça yaratıcı birisin.

Hesap geldiğinde kim ne yedi sorusuna takılıp kalmak yerine, herkesin kabul edebileceği pratik bir yol bulmaya çalışırsın. Birisi karttan öder, diğerleri para gönderir; biri bu sefer öder, diğeri sonraki sefer telafi eder...

Senin için önemli olan sistemin mükemmel olması değil, işin sonunda herkesin memnun kalması.

Ayrıca sosyal durumları okumakta da iyisin. Kimin hesabı paylaşmak istediğini, kimin ısmarlamaktan hoşlandığını ve kimin o gün fazla para harcamak istemediğini hızlıca fark edebilirsin.

Ancak Saul Goodman tarafının küçük bir yan etkisi var: Bazen her soruna yaratıcı bir çözüm bulabileceğine o kadar inanıyorsun ki, en basit çözümü gereğinden fazla karmaşıklaştırabiliyorsun.

Yine de masada kriz çıktığında insanların sana dönmesi tesadüf değil.