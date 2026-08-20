Hesap Öderken Hangi Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?
Aslında hesap ödeme şeklimiz, sandığımızdan çok daha fazlasını anlatır. Paraya bakışımızı, adalet anlayışımızı, arkadaşlık ilişkilerindeki yaklaşımımızı, cömertliğimizi ve kriz anlarında nasıl davrandığımızı küçük bir hesap anında görebiliriz. Çünkü bazı insanlar için önemli olan herkesin tam olarak kendi payını ödemesidir. Bazıları içinse birkaç liralık farkın hesabını yapmak yerine güzel geçen gecenin tadını çıkarmak daha değerlidir.
Bir de hesabı görünce karakter değiştirenler vardır. Normalde son derece sakin olan insan bir anda muhasebeciye dönüşür. Hayatında hiç hesap makinesi kullanmayan kişi, 47 liralık tatlının kimin tarafından yenildiğini araştırmaya başlar. Ben öderim diyen cömert arkadaş ise masadaki herkesi şaşkına çevirir. Hatta bazıları hesabın gelmesini, gecenin doğal bir parçası olarak görürken bazıları için bu an küçük çaplı bir kriz yönetimidir.
Peki sen hangisisin? Hazırsan hesabı masaya alalım!
1. İlk olarak garson hesabı masaya bıraktığında ilk olarak ne yaparsın?
2. Peki masada herkes farklı şeyler sipariş etmiş ve hesap oldukça yüksek gelmiş. Sence en doğru yöntem hangisi?
3. Bir arkadaşımın hesabını bu ay ben ödediysem, bir sonraki buluşmada onun da aynı miktarda ödeme yapmasını beklemem.
4. Arkadaşlarından biri “Ben bu sefer herkese ısmarlıyorum.'' dedi. Nasıl karşılık verirsin?
5. Hesabı sen ödedin ve arkadaşların sana paralarını göndermek istiyor. Ne yaparsın?
6. Bir arkadaş grubunda hesabı kuruşuna kadar hesaplamak, bazı durumlarda paradan çok zaman ve enerji kaybettirebilir.
7. Hesap konusunda arkadaş grubundaki rolünü düşün. Hangisi sana daha yakın?
8. Bir arkadaşın hesabı ödeyip daha sonra senden para istemeyi unutmuş. Ne yaparsın?
9. Arkadaşlarla dışarı çıktığımda herkesin aynı miktarı ödemesi, her zaman en adil çözüm değildir.
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