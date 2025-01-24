Herkesin Fulleyeceği Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testi!
Herkesin Fulleyeceği Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testi!
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Sizi bir anda Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı koridorlarında, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği o tarihi ana, ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın adaletiyle hüküm sürdüğü döneme taşıyacak.
Herkesin Fulleyeceği Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testi!
Haydii!
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1. Tarihte tulumbacılar olarak adlandırılan teşkilatın günümüzdeki karşılığı nedir?
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2. 1926 yılında hayatını kaybeden, Osmanlı Devleti'nin son padişahı kimdir?
3. Hangi iki padişah arasında dede-torun akrabalığı vardır?
4. Sekban-ı Cedid ordusunun ömrü ne kadar sürmüştür?
5. Osmanlı Devleti'nde genellikle din işlerinden sorumlu olan kimdir?
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6. Akdeniz hangi savaştan sonra tam olarak Osmanlı hakimiyetine geçmiştir?
7. Fatih Sultan Mehmed, tahta ilk çıkışında kaç yaşındaydı?
8. Osmanlı Devleti'nin 93 günle en kısa süre tahtta kalan padişahı kimdir?
9. Hangi antlaşma Osmanlı Devleti-İtilaf Devletleri arasında yapılmıştır?
10. Osmanlı Devleti'nde kaç padişah tahta çıkmıştır?
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11. "Sarı" lakaplı Osmanlı Padişahı kimin oğludur?
12. Osmanlı'da tahta çıkan padişahların içinde hangi nam ile anılan bir padişah yoktur?
13. Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen "Genç" lakaplı padişah kimdir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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3 numara dede-torun sorusunda doğru olan iki şık var. 1.Mehmet-2.Mehmet ten birini seçince yanlış diyor. Cevabı kontrol edip düzeltin editör. Onun dışında fu... Devamını Gör
3. soruda 2 tane I.Mehmed - II. Mehmed var doğru olan hangi I.Mehmed - II. Mehmed acaba ???