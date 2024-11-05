Herkesin Bir Gün Konserine Gitme Hayalini Kurduğuna Emin Olduğumuz Coldplay’in 12 Şarkısı
Herkesin Bir Gün Konserine Gitme Hayalini Kurduğuna Emin Olduğumuz Coldplay’in 12 Şarkısı
Kabul edelim, Coldplay konseri birçoğumuzun hayallerini süslüyor. O gün gelene kadar Coldplay'in kalbimizi ısıtan şarkılarını dinlemeye devam edelim...
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1. Coldplay - Yellow
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2. Coldplay - Paradise
3. Coldplay - Clocks
4. Coldplay - Hymn For The Weekend
5. Coldplay - Viva La Vida
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6. Coldplay - A Sky Full Of Stars
7. Coldplay - Adventure Of A Lifetime
8. Coldplay - Violet Hill
9. Coldplay - The Scientist
10. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This
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