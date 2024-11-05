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Herkesin Bir Gün Konserine Gitme Hayalini Kurduğuna Emin Olduğumuz Coldplay’in 12 Şarkısı

etiket Herkesin Bir Gün Konserine Gitme Hayalini Kurduğuna Emin Olduğumuz Coldplay’in 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 21:56

Kabul edelim, Coldplay konseri birçoğumuzun hayallerini süslüyor. O gün gelene kadar Coldplay'in kalbimizi ısıtan şarkılarını dinlemeye devam edelim...

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1. Coldplay - Yellow

2. Coldplay - Paradise

3. Coldplay - Clocks

4. Coldplay - Hymn For The Weekend

5. Coldplay - Viva La Vida

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6. Coldplay - A Sky Full Of Stars

7. Coldplay - Adventure Of A Lifetime

8. Coldplay - Violet Hill

9. Coldplay - The Scientist

10. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

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11. Coldplay - Sparks

12. Coldplay - Fix You

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