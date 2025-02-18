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Herkesin Bayıldığı Gülen Gözler Filmini Başka Gözle Seyretmenize Sebep Olacak Az Bilinen Detaylar

Herkesin Bayıldığı Gülen Gözler Filmini Başka Gözle Seyretmenize Sebep Olacak Az Bilinen Detaylar

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
18.02.2025 - 14:18 Son Güncelleme: 18.02.2025 - 15:04

Bazı filmler vardır, yüz kere de izleseniz denk gelince aynı heyecanla yeniden seyredersiniz. Özellikle Arzu Film yapımları bizleri televizyon karşısında etkisi altına alıp mutlu eden yapımlardandır. O filmlere bayılanlar için şimdi Gülen Gözler ile ilgili muhteşem detayları karşınıza çıkartıyoruz. Bakalım nasıl bulacaksınız?

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Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan bir Arzu Film şaheserinden bahsedeceğiz şimdi size: Karşınızda Gülen Gözler.

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan bir Arzu Film şaheserinden bahsedeceğiz şimdi size: Karşınızda Gülen Gözler.

Film Sadık Şendil ve Ahmet Üstel tarafından yazılıp 1977 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekildi. Kadroda Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Itır Esen, Şener Şen, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Şevket Altuğ gibi dev isimler bulunuyor.

Yaşar (Munir Özkul) ve Nezaket (Adile Naşit) çiftinin beş kızının çoğunun erkek ismi olmasının sebebi ise şu:

Yaşar (Munir Özkul) ve Nezaket (Adile Naşit) çiftinin beş kızının çoğunun erkek ismi olmasının sebebi ise şu:

Çünkü Yaşar Usta hep erkek çocuğu olsun istemiş ancak güzeller güzeli beş tane kızı olmuş. Kızların adı İsmet (Müjde Ar), Nedret (Itır Esen), Fikret (Ayşen Gruda), Hikmet (Sevda Aktolga), Hasret (Lale Ilgaz)

Film Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi filmlere de ev sahipliği yapan, Yeşilköy'deki "Stavro'nun Köşkü"nde çekildi.

Film Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi filmlere de ev sahipliği yapan, Yeşilköy'deki "Stavro'nun Köşkü"nde çekildi.

Kızların odada gizlice içki içip dertlendiği sahnede "Beterin Beteri Var" isimli şarkı Esengül tarafından söylenmiştir.

Kızların odada gizlice içki içip dertlendiği sahnede "Beterin Beteri Var" isimli şarkı Esengül tarafından söylenmiştir.

Adile Naşit'in 'Bakayım şunun tadına... Aaa nane likörü, bayılırım' repliği ise unutulmazlar arasında.

Şener Şen'in filmdeki adının Vecihi olmasının sebebi ise Vecihi Hürkuş'a yapılan harika bir saygı duruşu.

Şener Şen'in filmdeki adının Vecihi olmasının sebebi ise Vecihi Hürkuş'a yapılan harika bir saygı duruşu.

Vecihi Hürkuş (6 Ocak 1896 - 16 Temmuz 1969), Türk savaş pilotu, havacılık mühendisi ve havacılık öncüsüdür. Türkiye'nin ilk uçağı VECİHİ K-VI'yı inşa etmiş ve ülkenin ilk sivil uçuş okulunu kurmuştur.

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Fikret'in yatağının başında bulunan uçak resimleri ise sevgilisi Vecihi'ye ne kadar aşık olduğunu gösteren detaylardan.

Fikret'in yatağının başında bulunan uçak resimleri ise sevgilisi Vecihi'ye ne kadar aşık olduğunu gösteren detaylardan.

Film çekildiğinde Müjde Ar 23, Ayşen Gruda 33, Sevda Aktolga 20, Itır Esen 21, Lale Ilgaz ise 17 yaşındaydı.

Film çekildiğinde Müjde Ar 23, Ayşen Gruda 33, Sevda Aktolga 20, Itır Esen 21, Lale Ilgaz ise 17 yaşındaydı.

Vecihi'nin düğünde söylediği ve İskender Doğan'a ait olan "Kan ve Gül" şarkısının uyarlamasını bir nesil hala daha filmdeki gibi söylüyor.

Vecihi'nin düğünde söylediği ve İskender Doğan'a ait olan "Kan ve Gül" şarkısının uyarlamasını bir nesil hala daha filmdeki gibi söylüyor.

Fim her ne kadar bizleri güldürse de aile içindeki çatışmalar izleyenlerin yüreğinde taş gibi oturacak cinstendir.

Fim her ne kadar bizleri güldürse de aile içindeki çatışmalar izleyenlerin yüreğinde taş gibi oturacak cinstendir.

Bir Arzu Film şaheseri olan Gülen Gözler, hala daha televizyonda çıktığında herkesin kitlenip yeniden seyrettiği bir yapım. Ancak şu an televizyonlarda yayınlanırken içki bölümleri sansürlü yayınlanıyor. Bize bu muhteşem eseri kazandıran tüm ekibe minnetlerimizle...

Bir Arzu Film şaheseri olan Gülen Gözler, hala daha televizyonda çıktığında herkesin kitlenip yeniden seyrettiği bir yapım. Ancak şu an televizyonlarda yayınlanırken içki bölümleri sansürlü yayınlanıyor. Bize bu muhteşem eseri kazandıran tüm ekibe minnetlerimizle...

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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