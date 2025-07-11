Herkesin 15/15 Yaptığı Osmanlı Tarihi Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Osmanlı İmparatorluğu… 600 yılı aşkın hüküm süren, üç kıtaya yayılan ve tarihe damga vuran bir medeniyet. Padişahlar, savaşlar, fetihler ve reformlarla dolu bu büyük tarih seni bekliyor! Kolay Osmanlı Tarihi testinde başarılı olabilecek misin?
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1. İlk Osmanlı padişahı kimdir?
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2. Hangisi Osmanlı Devleti'nin topraklarını fethettiği bir ülke değildir?
3. Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile Avrupa ülkesi sayılmıştır?
4. İlk defa Osmanlı Devleti'nde aşı ile tedavi edilen hastalık hangisidir?
5. Son Osmanlı padişahı ünvanına sahip olan kişi kimdir?
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6. Hangisi Osmanlı Dönemi'nde kullanılan bir giyim eşyası değildir?
7. Osmanlı'da devlet tarafından verilen "tımar, yurtluk, zeamet" gibi geçim vasıtalarının hepsine verilen ad nedir?
8. Osmanlı devleti'nin sembolü olan ağaç hangisidir?
9. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Balkanlardaki topraklarına ne ad verilir?
10. İstanbul hangi padişah döneminde fethedilmiştir?
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11. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan en uzun sefer aşağıdakilerden hangisidir?
12. Osmanlı’da ilk matbaa kim tarafından kurulmuştur?
13. Tarihte tulumbacılar olarak adlandırılan teşkilatın günümüzdeki karşılığı nedir?
14. 1618-1622 arasında Osmanlı tahtında oturan 2. Osman'ın lakabı hangisidir?
15. Osmanlı’da padişahın oğluna ne ad verilir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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