onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Herkes Ona Hayran! Deportiva Minera Oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler’in Formasını İstedi

Herkes Ona Hayran! Deportiva Minera Oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler’in Formasını İstedi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 22:42

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya Kral Kupası’nda Deportiva Minera’ya karşı oynanan maçta performansıyla büyüledi. Orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Arda, attığı şık golle takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Real Madrid sahadan galip ayrılırken, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise ilk yarı sonunda yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deportiva Minera oyuncusu Omar Perdomo, ilk yarı bitiminde Arda’dan formasını istedi. Bu jesti geri çevirmeyen Arda, formasını Perdomo’ya vererek sahada olduğu kadar saha dışında da gönülleri kazandı.

Deportiva Minera oyuncusu Omar Perdomo, ilk yarı bitiminde Arda’dan formasını istedi. Bu jesti geri çevirmeyen Arda, formasını Perdomo’ya vererek sahada olduğu kadar saha dışında da gönülleri kazandı.

Ardından Arda Güler de Perdomo’dan formasını istedi ve iki futbolcu karşılıklı forma değişimiyle anı ölümsüzleştirdi.

Ardından Arda Güler de Perdomo’dan formasını istedi ve iki futbolcu karşılıklı forma değişimiyle anı ölümsüzleştirdi.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın