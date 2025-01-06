Herkes Ona Hayran! Deportiva Minera Oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler’in Formasını İstedi
Herkes Ona Hayran! Deportiva Minera Oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler’in Formasını İstedi
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya Kral Kupası’nda Deportiva Minera’ya karşı oynanan maçta performansıyla büyüledi. Orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Arda, attığı şık golle takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Real Madrid sahadan galip ayrılırken, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise ilk yarı sonunda yaşandı.
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Deportiva Minera oyuncusu Omar Perdomo, ilk yarı bitiminde Arda’dan formasını istedi. Bu jesti geri çevirmeyen Arda, formasını Perdomo’ya vererek sahada olduğu kadar saha dışında da gönülleri kazandı.
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Ardından Arda Güler de Perdomo’dan formasını istedi ve iki futbolcu karşılıklı forma değişimiyle anı ölümsüzleştirdi.
O anlar👇📹
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