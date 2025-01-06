Herkes Ona Hayran! Deportiva Minera Oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler’in Formasını İstedi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya Kral Kupası’nda Deportiva Minera’ya karşı oynanan maçta performansıyla büyüledi. Orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Arda, attığı şık golle takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Real Madrid sahadan galip ayrılırken, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise ilk yarı sonunda yaşandı.