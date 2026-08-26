Herkes İyileşiyor, Herkes Sınır Koyuyor: Instagram İyi Olma Halimizi Nasıl Değiştiriyor?
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Instagram’ı birkaç dakika kaydırdığınızda karşınıza benzer cümlelerin çıkması artık şaşırtıcı değil:
“Kendini seç.”
“Sınırlarını koru.”
“Sana hizmet etmeyen şeyleri bırak.”
“Kendinin en iyi versiyonu ol.”
Bir zamanlar psikologların odasında ya da kişisel gelişim kitaplarında karşılaşabileceğimiz kelimeler bugün sosyal medyanın günlük dilinin bir parçası. Terapi, öz şefkat, travma, sınır koyma, iyileşme, mindfulness, kendini keşfetme…
Peki Instagram’da sürekli “iyi olmayı” konuşurken aslında iyi olma halini nasıl tanımlıyoruz?
Ağustos 2026’da yayımlanan yeni bir araştırma tam olarak bu sorunun peşine düştü.
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Araştırmacılar 9.844 Instagram paylaşımını inceledi
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“İyi olmak” giderek psikolojik bir projeye mi dönüşüyor?
Araştırmanın bir başka dikkat çekici sonucu: Wellbeing anlatısı oldukça kadın ağırlıklı
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