Herkes İyileşiyor, Herkes Sınır Koyuyor: Instagram İyi Olma Halimizi Nasıl Değiştiriyor?

Araştırmanın ilginç taraflarından biri burada başlıyor.

İyi oluş yalnızca hayatımızda deneyimlediğimiz bir durum olmaktan çıkıp üzerinde sürekli çalışmamız gereken bir mesele gibi sunulabiliyor.

Daha bilinçli ol.

Daha huzurlu ol.

Geçmişini çöz.

Sınır koy.

Kendini keşfet.

Potansiyelini gerçekleştir.

Bunların her biri tek başına son derece anlamlı olabilir. Ancak aynı mesajlarla tekrar tekrar karşılaşmak, “iyi olmanın” nasıl görünmesi gerektiğine ilişkin belirli bir sosyal medya anlatısı da yaratıyor.

Araştırmacıların “terapi kültürü” bağlamında ele aldığı noktalardan biri tam olarak bu: Psikolojik kavramlar artık uzmanlık alanlarının dışına çıkarak gündelik hayatı anlamlandırmak için kullandığımız kültürel bir dile dönüşüyor.

Sosyal medyada psikoloji dili neden bu kadar çekici?

Çünkü karmaşık bir duyguyu birkaç kelimeyle açıklayabilmek rahatlatıcı olabilir.

Bir ilişkide sürekli yorulduğunuzu düşünün.

Karşınıza “sınır koymak” kavramı çıkıyor.

Yaşadığınız bazı olayların bugün verdiğiniz tepkileri etkilediğini düşünüyorsunuz.

Karşınıza “travma” kelimesi çıkıyor.

Başkalarını memnun etmek için sürekli kendi ihtiyaçlarınızı ertelediğinizi fark ediyorsunuz.

Karşınıza “people pleasing” kavramı çıkıyor.

Bir kavram bazen uzun zamandır hissettiğimiz ama adlandıramadığımız bir deneyime isim verebilir.

Fakat sosyal medyanın çalışma biçimi başka bir sorunu beraberinde getiriyor: Karmaşık psikolojik süreçler kısa, paylaşılabilir ve kolay tüketilebilir mesajlara dönüşüyor.

Gerçek hayatta insanların ilişkileri, geçmişleri ve psikolojik süreçleri birkaç cümlelik formüllerden çok daha karmaşık.