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Herkes Hayranlıkla Onu İzliyordu: Şarkı Söylerken Bir Anda Yere Düştü!

Herkes Hayranlıkla Onu İzliyordu: Şarkı Söylerken Bir Anda Yere Düştü!

Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:14
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Nadir görülen hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahneden uzak olan Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Paris'te konser verdi. Konser devam ederken dünyaca ünlü yıldız sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Hemen kendisini toparlayan Celine Dion, eliyle 'Her şey yolunda' işareti yaptı.

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Nadir görülen hastalıkla mücadele eden Celine Dion, Paris'te sahneye çıktı.

Nadir görülen hastalıkla mücadele eden Celine Dion, Paris'te sahneye çıktı.

Olay, Paris'in batı yakasındaki Nanterre'de bulunan Plenitude Arena'da yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre Dion, 1998 tarihli 'Dans un autre monde' şarkısını söylerken pantolonunun paçası topuğuna takıldı ve sanatçı dengesini kaybederek sahneye düştü. 

Seyirciler bir anda ne olduğunu anlamazken dünyaca ünlü yıldız kısa sürede toparlandı. Birkaç saniye içinde ayağa kalkan şarkıcı, izleyicilere başparmağını göstererek iyi olduğunu belli etti ve performansına devam etti. Konseri tamamlayan sanatçının herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Celine Dion'un hastalığı ne?

Celine Dion'un hastalığı ne?

58 yaşındaki şarkıcı, Aralık 2022'de kasları etkileyen ve bilinen bir tedavisi bulunmayan nörolojik bir hastalık olan Katı Kişi Sendromu teşhisi aldığını açıklamıştı. Hastalık, ses tellerindeki kasları da etkileyerek şarkı söylemeyi zorlaştırabiliyor; ani ve şiddetli kas spazmlarına yol açabiliyor. Dion, teşhisin ardından planlanan turnelerini iptal etmek zorunda kalmış, 2024'te ise Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sahne alarak büyük ilgi toplamıştı.

Sanatçı, 8 Mart 2020'den bu yana ilk tam uzunluktaki konserini 12 Eylül 2026'da yine Paris'te verdi. Gecede duygusal anlar yaşayan Dion, 'Bir söz vermiştim' diyerek sahneye dönüşünü anlattı. 26 konserden oluşan seri, Mayıs 2027'de başlayacak ikinci bir bölümle sürecek. Hastalığını kabullenmekte zorlandığını daha önce People dergisine anlatan şarkıcı, 'Durmak istemedim' demişti.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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