Herkes Hayranlıkla Onu İzliyordu: Şarkı Söylerken Bir Anda Yere Düştü!

58 yaşındaki şarkıcı, Aralık 2022'de kasları etkileyen ve bilinen bir tedavisi bulunmayan nörolojik bir hastalık olan Katı Kişi Sendromu teşhisi aldığını açıklamıştı. Hastalık, ses tellerindeki kasları da etkileyerek şarkı söylemeyi zorlaştırabiliyor; ani ve şiddetli kas spazmlarına yol açabiliyor. Dion, teşhisin ardından planlanan turnelerini iptal etmek zorunda kalmış, 2024'te ise Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sahne alarak büyük ilgi toplamıştı.

Sanatçı, 8 Mart 2020'den bu yana ilk tam uzunluktaki konserini 12 Eylül 2026'da yine Paris'te verdi. Gecede duygusal anlar yaşayan Dion, 'Bir söz vermiştim' diyerek sahneye dönüşünü anlattı. 26 konserden oluşan seri, Mayıs 2027'de başlayacak ikinci bir bölümle sürecek. Hastalığını kabullenmekte zorlandığını daha önce People dergisine anlatan şarkıcı, 'Durmak istemedim' demişti.