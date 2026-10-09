Herkes Hayranlıkla Onu İzliyordu: Şarkı Söylerken Bir Anda Yere Düştü!
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Nadir görülen hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahneden uzak olan Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Paris'te konser verdi. Konser devam ederken dünyaca ünlü yıldız sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Hemen kendisini toparlayan Celine Dion, eliyle 'Her şey yolunda' işareti yaptı.
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Nadir görülen hastalıkla mücadele eden Celine Dion, Paris'te sahneye çıktı.
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Celine Dion'un hastalığı ne?
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