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"Herkes Gider Biz Kalırız" Diyen O Kemik Kadronun 11 Şarkısı

etiket "Herkes Gider Biz Kalırız" Diyen O Kemik Kadronun 11 Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 18:01
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Bazı dostluklar, bazı ortamlar ve bazı şarkılar vardır ki zaman onlara hiç dokunamaz. Herkes birer birer hayat telaşına kapılıp giderken, geriye sadece o masanın asıl sahipleri kalır. İşte 'Biz bize yeteriz' diyen, sadakatiyle dosta güven, düşmana korku salan o kemik kadronun marşı haline gelmiş 11 efsane şarkı!

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1. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Bu şarkı çaldığında masada dert yarıştırmak yasaktır. Çünkü o dert artık sadece birinin değil, bütün masanındır. Girişteki o gitar tonu duyulduğu an herkes bir iç çeker, net.

2. Athena - Ben Böyleyim

'Millet ne der?' kelimesini lügatından silmiş, kafasına göre yaşayan o çılgın ekibin resmi marşıdır.

3. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

Lise sıralarından beri ayrılmayan kadroların gözü yaşlı... Festival çadırlarında, kampüs çimlerinde üst üste zıplayıp, detone ola ola bağırdığımız o günleri hatırla.

4. Pilli Bebek - Haram Geceler

Gecenin üçü olmuş, bardaklar boşalmış, sigara dumanı tavanı kaplamış... Akla hemen Behzat Ç. ve o eski, bitmeyen muhabbetler gelir.

5. Teoman - Gönülçelen

Her grupta illa ki bir tane aşk acısı çeken ya da serserilik peşinde koşan bir tip vardır. Geri kalan herkes de onun arkasını toplar. İşte bu şarkı tam o kişinin şarkısı.

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6. Pentagram - Sonsuz

Metalci olmana gerek yok, bu şarkının hissettirdiği o 'kardeşlik' bağı bambaşka bir seviye.

7. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'

Kadronun biraz daha indie, daha 'Karaköy-Moda' tayfası için vazgeçilmez. Kulaklığı paylaşıp sahil kenarında uzaklara bakmalık parça.

8. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

Her şey tepe taklak gidiyorken bile grupta illa ki biri çıkar ve 'Aman be, ölüm yok ya ucunda' der. İşte o iflah olmaz polyannaların, gruba enerji basma şarkısı budur.

9. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

Sabaha karşı biten o derin, felsefik sohbetlerin şarkısı. 'Biz ne olacağız, nereye gidiyoruz?' soruları havada uçuşurken arkadan Vega ablamızın sesi gelir, melankoli tavan yapar.

10. Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Grupta enerji mi düştü? Herkesin üstüne bir ölü toprağı mı serildi? Açıyorsun bu şarkıyı, o sert gitarlar bir giriyor, ortam bir anda kurtlarını dökme alanına dönüyor. Barış Manço'ya da selam olsun.

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11. Hayko Cepkin - Fırtınam

Herkes güvenli liman ararken fırtınanın tam göbeğine balıklama atlayan o deli dolu kadronun kapanış şovu.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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