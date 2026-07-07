"Herkes Gider Biz Kalırız" Diyen O Kemik Kadronun 11 Şarkısı
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Bazı dostluklar, bazı ortamlar ve bazı şarkılar vardır ki zaman onlara hiç dokunamaz. Herkes birer birer hayat telaşına kapılıp giderken, geriye sadece o masanın asıl sahipleri kalır. İşte 'Biz bize yeteriz' diyen, sadakatiyle dosta güven, düşmana korku salan o kemik kadronun marşı haline gelmiş 11 efsane şarkı!
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1. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
2. Athena - Ben Böyleyim
3. Manga - Bir Kadın Çizeceksin
4. Pilli Bebek - Haram Geceler
5. Teoman - Gönülçelen
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6. Pentagram - Sonsuz
7. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'
8. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
9. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
10. Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
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11. Hayko Cepkin - Fırtınam
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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