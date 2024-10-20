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Her Yeni Güne Çok Daha Keyifli Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Her Yeni Güne Çok Daha Keyifli Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 18:01

Bazen yeni bir güne başlarken bize motivasyon sağlayacak şeylere ihtiyaç duyarız. Şarkılar bu motivasyon konusunda çok başarılıdır. Bu yüzden sana özel bir playlist hazırlamak istedik!

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1. Jason Mraz - Look For The Good

2. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

3. Teddy Swims - The Door

4. Natasha Bedingfield - Unwritten

5. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

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6. Mark Ambor - Belong Together

7. Emeli Sandé - Brighter Days

8. Taylor Swift - Cruel Summer

9. Calum Scott - Roots

10. OneRepublic - I Ain’t Worried

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11. Niall Horan - Heaven

12. Marlena Shaw - California Soul

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