Her Yeni Güne Çok Daha Keyifli Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı
Her Yeni Güne Çok Daha Keyifli Başlamanı Sağlayacak 12 Şarkı
Bazen yeni bir güne başlarken bize motivasyon sağlayacak şeylere ihtiyaç duyarız. Şarkılar bu motivasyon konusunda çok başarılıdır. Bu yüzden sana özel bir playlist hazırlamak istedik!
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1. Jason Mraz - Look For The Good
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2. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
3. Teddy Swims - The Door
4. Natasha Bedingfield - Unwritten
5. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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6. Mark Ambor - Belong Together
7. Emeli Sandé - Brighter Days
8. Taylor Swift - Cruel Summer
9. Calum Scott - Roots
10. OneRepublic - I Ain’t Worried
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