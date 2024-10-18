Her Şeyin Bir Zamanı Var: Ekim Ayında Hangi Balıkları Sofranıza Dahil Etmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!
Her Şeyin Bir Zamanı Var: Ekim Ayında Hangi Balıkları Sofranıza Dahil Etmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!
Ekim ayı gelmişken balık sezonunda da bazı değişiklikler olmaya başladı. Listedeki balıklar Ekim ayında oldukça lezzetli ve popüler olan balıklardan oluşmaktadır. Bu sene bir farklılık yapıp, hiç tatmadığınız bir balık denemek ister misiniz?
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1. Barbun
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2. Çipura
3. Kılıç
4. Levrek
5. Lüfer
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