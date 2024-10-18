Her Şeyin Bir Zamanı Var: Ekim Ayında Hangi Balıkları Sofranıza Dahil Etmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!

Tekir balığının en bilinen özelliklerinden biri dört ya da beş tane çizgiye sahip olmasıdır. Lezzetli eti sayesinde hem balıkçılar hem de yerel halk tarafından en çok satılan balıklardan biridir. Düşük yağ oranı nedeniyle sağlık açısından da idealdir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece