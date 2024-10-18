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Her Şeyin Bir Zamanı Var: Ekim Ayında Hangi Balıkları Sofranıza Dahil Etmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Her Şeyin Bir Zamanı Var: Ekim Ayında Hangi Balıkları Sofranıza Dahil Etmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 20:31

Ekim ayı gelmişken balık sezonunda da bazı değişiklikler olmaya başladı. Listedeki balıklar Ekim ayında oldukça lezzetli ve popüler olan balıklardan oluşmaktadır. Bu sene bir farklılık yapıp, hiç tatmadığınız bir balık denemek ister misiniz?

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1. Barbun

1. Barbun

Ege ve Akdeniz'de bolca bulunur. Genellikle kırmızı rengi ve uzun burnu ile dikkat çeken balıklardandır. Lezzetli ve yumuşak etinden dolayı balık yemeklerinde sıkça tercih edilir. Ekim ayı, barbun için uygun bir avlama zamanıdır.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

2. Çipura

2. Çipura

Gümüş, renkli yuvarlak ve hafif yassı bir vücuda sahiptir. İyi bir lezzete sahip olması nedeniyle de sıkça tercih edilir. Ekim ayının favorilerinden biridir. Ayrıca çipura protein açısından oldukça yüksek bir besin değerine de sahiptir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

3. Kılıç

3. Kılıç

Açık denizlerde hızlı yüzmesi nedeniyle avlanması bir tık daha zordur. Bu ay lezzetli bir şekilde yiyebileceğiniz diğer bir balık önerisidir. Etinin kalınlığı nedeniyle ızgarada pişirme yöntemi bu balık için daha uygundur.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

4. Levrek

4. Levrek

Lezzetli ve beyaz etli bir deniz balığıdır. Hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşar. Pişirirken zeytinyağı, limon, taze baharatlar eklenmesi lezzetini bin katına çıkarır. Özellikle ekim ayında taze ve lezzetli örneklerine rastlarsınız.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 17 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

5. Lüfer

5. Lüfer

Lüfer, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklarla beslenen avcı bir balıktır. Çeşitli pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Sağlıklı bir besin kaynağı olmasının yanında yine vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesidir. Bu ay sofranızda yer vermeyi unutmayın...

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

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6. Tekir

6. Tekir

Tekir balığının en bilinen özelliklerinden biri dört ya da beş tane çizgiye sahip olmasıdır. Lezzetli eti sayesinde hem balıkçılar hem de yerel halk tarafından en çok satılan balıklardan biridir. Düşük yağ oranı nedeniyle sağlık açısından da idealdir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

7. Sardalya

7. Sardalya

Genellikle sürüler halinde yaşayan bu balık, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda da yaygındır. Lezzeti ve besin değerinden dolayı hem konserve hem de taze olarak sıklıkla tüketilir. Vitamin B12, D vitamini ve mineraller açısından da tercih edilmesinin başlıca nedenlerindendir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

8. Palamut

8. Palamut

En bilinen balıklardan olan palamutun lezzeti aklınıza gelince bile ağzınızın suyu akabilir... Izgara, fırınlama, buğulama gibi istediğiniz yöntemle hazırlayabilirsiniz. Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir. Farklı tariflerle de oldukça zenginleştirebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

9. Hamsi

9. Hamsi

Genellikle Karadeniz bölgesinde bulunan ve balık severlerin gözbebeği olan bir balık türüdür. Hamsinin bilinen birçok farklı tarifi de mevcuttur. Maliyeti de diğer balıklara göre oldukça düşüktür. Sezon açıldığına göre sofralardan yerini alacak ilk türlerden biridir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

10. İstavrit

10. İstavrit

Son olarak yine ekim ayında tercih edebileceğiniz lezzetli balık türlerinden biri de istavrittir. Küçük bir balık olmasına rağmen lezzeti boyundan büyük diyebiliriz. Hem sağlıklı hem lezzetli olan bu balık türünü tavada unlayarak kızartabilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

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