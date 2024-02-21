Her Şeye Kısa Bir Mola: Kendinize Zaman Ayırıp Kafanızı Toplarken Dinleyebileceğiniz 17 Şarkı
Her Şeye Kısa Bir Mola: Kendinize Zaman Ayırıp Kafanızı Toplarken Dinleyebileceğiniz 17 Şarkı
Her şeyden çok bunalıp kaçmak istediğinizde sizi rahatlatan bir yere oturun ve bu playlisti deneyin, kendinizi dinlemenizde epey yararı olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Je te laisserai des mots
2. Tom Rosenthal - Lights Are On (Official Video)
3. you’re in love - joe hisaishi 【30分】
4. Camille Saint-Saëns - The Swan
5. Mysteries of Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bleached
7. Toshifumi Hinata – Reflections (Official Music Video)
8. "CLOUDS" | SOFT PIANO | Luke Faulkner
9. 𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛 𝚐𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 (slowed + reverb)
10. Pensees & Øneheart - sequoia
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Jaymes Young - Infinity [Official Audio]
12. James Arthur - Train Wreck (Lyrics)
13. The End Of The Summer
14. Menuet
15. Field
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Sting - Shape of My Heart (Leon)
17. In This Shirt
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda