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Her Şeye Kısa Bir Mola: Kendinize Zaman Ayırıp Kafanızı Toplarken Dinleyebileceğiniz 17 Şarkı

etiket Her Şeye Kısa Bir Mola: Kendinize Zaman Ayırıp Kafanızı Toplarken Dinleyebileceğiniz 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 10:01

Her şeyden çok bunalıp kaçmak istediğinizde sizi rahatlatan bir yere oturun ve bu playlisti deneyin, kendinizi dinlemenizde epey yararı olacak!

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1. Je te laisserai des mots

2. Tom Rosenthal - Lights Are On (Official Video)

3. you’re in love - joe hisaishi 【30分】

4. Camille Saint-Saëns - The Swan

5. Mysteries of Love

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6. Bleached

7. Toshifumi Hinata – Reflections (Official Music Video)

8. "CLOUDS" | SOFT PIANO | Luke Faulkner

9. 𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛 𝚐𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗 (slowed + reverb)

10. Pensees & Øneheart - sequoia

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11. Jaymes Young - Infinity [Official Audio]

12. James Arthur - Train Wreck (Lyrics)

13. The End Of The Summer

14. Menuet

15. Field

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16. Sting - Shape of My Heart (Leon)

17. In This Shirt

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