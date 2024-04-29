Her Şey Zamanında Güzel: Mayıs Ayında Bol Bol Tüketilmesi Gereken 9 Meyve-Sebze

Yazın yemesi en keyifli sebzelerden biri de brokoli. Her ne kadar brokoliye karşı bir ön yargı olsa da aslında doğru şekilde yapıldığında gerçekten leziz bir tadı oluyor. Haşlayarak ana yemeğin yanında tüketebilir veya buharda pişirebilirsiniz. Veya salatalarda da kullanabilirsiniz.