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Her Şey Zamanında Güzel: Mayıs Ayında Bol Bol Tüketilmesi Gereken 9 Meyve-Sebze

etiket Her Şey Zamanında Güzel: Mayıs Ayında Bol Bol Tüketilmesi Gereken 9 Meyve-Sebze

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 19:01

Her meyve ve sebzenin yenmek için doğru bir zamanı bulunuyor. Bu yüzden bu içeriğimizde sizlere en doğru tavsiyeleri yaparak Mayıs ayını sağlıkla geçirmenizi sağlayacağız!

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1. Kiraz

Mayıs ayı demek, kiraz ayı demektir! Birbirinden tatlı ve lezzetli kiraz bu ayda yetişmeye başlar, bize de afiyetle yemek düşer! Kirazları ister direkt yiyebilir, isterseniz de smoothie’lerde kullanabilirsiniz. Her türlüsü leziz.

2. Brokoli

Yazın yemesi en keyifli sebzelerden biri de brokoli. Her ne kadar brokoliye karşı bir ön yargı olsa da aslında doğru şekilde yapıldığında gerçekten leziz bir tadı oluyor. Haşlayarak ana yemeğin yanında tüketebilir veya buharda pişirebilirsiniz. Veya salatalarda da kullanabilirsiniz.

3. Mango

Mayıs ayında iyice olgunlaşan mangolar, A ve C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra aynı zamanda potasyum ve lif açısından da zengin. Anlayacağınız baharda hastalıklara karşı korunmak için mango tüketmekte fayda var!

4. Enginar

Enginarın en taze ve lezzetli olduğu zamanı soruyorsanız biz size söyleyelim, Mayıs ayı! Enginar hem sindirim sistemini destekliyor, hem kolesterol seviyesini dengeliyor hem de karaciğer sağlığını iyileştiriyor. Enginarı haşlayarak veya ızgarada pişirerek yaptığınızda ise tadı enfes oluyor!

5. Çilek

Eğer gerçek bir çilek sevdalısıysanız sizin için çilek yemenin mevsimi, zamanı yoktur. Ancak yine gerçek bir çilek sevdalısıysanız en güzel çileklerin Mayıs ayında ortaya çıkmaya başladığını da bilirsiniz! Birçok farklı tarifte leziz çilekleri kullanabilirsiniz!

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6. Lahana

Taze lahana arıyorsanız Mayıs ayında bol bol bulabileceğinizin müjdesini vermiş olalım! Lahana hem düşük kalorili hem de C vitamini, K vitamini ile folat bakımından zengin bir sebze. Lahanayı salata, çorba veya yemeklere ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.

7. Armut

Mayıs ayında iyice olgunlaşan armutlar… Söyleyince bile insanın ağzının suyu akıyor! Ayrıca bu leziz armutlar tatlı ihtiyacını karşılarken aynı zamanda kan basıncını da dengeleyip sindirim sistemine iyi geliyor.

8. Biber

Mayıs ayında çeşitli biber türlerinde bolluk yaşanıyor. Kırmızı, yeşil veya sarı biberleri tüketerek C vitamini, beta-karoten ve lif bakımından zengin bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. Biberi kullanabileceğiniz sayısız tarif bulunuyor.

9. Bezelye

Taze bezelyenin hasat zamanı Mayıs ayıdır. Bu yüzden hem sağlığınıza fayda sağlaması hem de leziz bezelyeler yemek için Mayıs ideal bir zamandır. Nasıl yapacağınız ise tamamen sizin damak zevkinize kalmış!

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