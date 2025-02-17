Her Şey Yolunda Filminin Çekimleri İçin Bodrum'a Giden Devrim Özkan ve Bige Önal'ın Uçağına Yıldırım Düştü!
Her Şey Yolunda Filminin Çekimleri İçin Bodrum'a Giden Devrim Özkan ve Bige Önal'ın Uçağına Yıldırım Düştü!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Devrim Özkan ve Bige Önal, Her Şey Yolunda filminin başrollerini paylaşıyor. İki haftada çekimleri tamamlanan filmin çekimleri için Bodrum'a giden ünlü oyuncular korku dolu anlar yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sabiha Gökçen-Bodrum uçuşunda Özkan ve Önal'ın içinde bulunduğu yolcu uçağına yıldırım düştü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncular Devrim Özkan ve Bige Önal'ı bir araya getiren Her Şey Yolunda filmi, 2025 yılı içinde izleyiciyle buluşacak.
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30 Ocak 2025'te çekimlerine başlanan filmin çekimleri için Bodrum'a giden oyunculardan korkutucu bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sabiha Gökçen-Bodrum uçuşunda ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu uçağa yıldırım düştü.
Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre büyük korku yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan oyuncular, kalkış sonrası yıldırım düşen uçağın Sabiha Gökçen'e dönüş yapmasıyla derin bir nefes aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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