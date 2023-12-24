Her Şarkısını Tekrar Tekrar Dinlemek İsteyeceğiniz 14 Blind Guardian Şarkısı
Her Şarkısını Tekrar Tekrar Dinlemek İsteyeceğiniz 14 Blind Guardian Şarkısı
Blind Guardian ve onun eşsiz şarkıları ile tanışmaya hazır mısınız? Dinlemeye bir türlü doyamayacağınız, başa sararak sayısız kere dinleyeceğiniz en keyifli ve aşık olunası Blind Guardian şarkılarını derledik, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Mirror Mirror
2. In the Forest
3. Secrets Of The American Gods
4. Nightfall
5. Valhalla
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Lord of the Rings
7. Skalds and Shadows
8. Sacred Worlds
9. Time Stands Still
10. Wheel of Time
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Deliver Us From Evil
12. Damnation
13. 1618 Ouverture
14. In the Underworld
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda