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Her Şarkısını Tekrar Tekrar Dinlemek İsteyeceğiniz 14 Blind Guardian Şarkısı

etiket Her Şarkısını Tekrar Tekrar Dinlemek İsteyeceğiniz 14 Blind Guardian Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:01

Blind Guardian ve onun eşsiz şarkıları ile tanışmaya hazır mısınız? Dinlemeye bir türlü doyamayacağınız, başa sararak sayısız kere dinleyeceğiniz en keyifli ve aşık olunası Blind Guardian şarkılarını derledik, başlayalım!

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1. Mirror Mirror

2. In the Forest

3. Secrets Of The American Gods

4. Nightfall

5. Valhalla

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6. Lord of the Rings

7. Skalds and Shadows

8. Sacred Worlds

9. Time Stands Still

10. Wheel of Time

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11. Deliver Us From Evil

12. Damnation

13. 1618 Ouverture

14. In the Underworld

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