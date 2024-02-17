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Her Şarkısında Aşkın Farklı Yanını Anlatan Yalın'ın Kalbimize Dokunan 12 Şarkısı

etiket Her Şarkısında Aşkın Farklı Yanını Anlatan Yalın'ın Kalbimize Dokunan 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:54

Yalın'ın şarkıları kalbimize dokunuyor, bize o kadar iyi geliyor ki. Her şarkısında aşkın bambaşka bir yanını işleyen Yalın, bizi aşka gerçekten de aşık ediyor...

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1. Yalın - Benimki

2. Yalin - Ki Sen

3. Yalın - Zalim

4. Yalın - Sesinde Aşk Var

5. Yalın - Cumhuriyet

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6. Yalın - Bir Bakmışsın

7. Yalın - Her Şey Sensin

8. Yalın - Keşke

9. Yalın - Bir Bahar Akşamı

10. Yalın - Küçücüğüm

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11. Yalın - Ben Bilmem

12. Yalın - Meleklerin Sözü Var

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