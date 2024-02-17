Her Şarkısında Aşkın Farklı Yanını Anlatan Yalın'ın Kalbimize Dokunan 12 Şarkısı
Her Şarkısında Aşkın Farklı Yanını Anlatan Yalın'ın Kalbimize Dokunan 12 Şarkısı
Yalın'ın şarkıları kalbimize dokunuyor, bize o kadar iyi geliyor ki. Her şarkısında aşkın bambaşka bir yanını işleyen Yalın, bizi aşka gerçekten de aşık ediyor...
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1. Yalın - Benimki
2. Yalin - Ki Sen
3. Yalın - Zalim
4. Yalın - Sesinde Aşk Var
5. Yalın - Cumhuriyet
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6. Yalın - Bir Bakmışsın
7. Yalın - Her Şey Sensin
8. Yalın - Keşke
9. Yalın - Bir Bahar Akşamı
10. Yalın - Küçücüğüm
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11. Yalın - Ben Bilmem
12. Yalın - Meleklerin Sözü Var
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