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Her Ruh Haline Bir Parça: Listenizde Olması Gereken 13 Grimes Parçası

etiket Her Ruh Haline Bir Parça: Listenizde Olması Gereken 13 Grimes Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:01

Her ruh haline uygun bir playlist oluşturmak istiyorsanız sizi Grimes ve onun eşsiz şarkıları tanıştıralım. Dinledikçe daha da çok seveceğiniz en iyi Grimes şarkılarını birleştirdik, kulaklığınızı taktıysanız başlıyoruz!

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1. Genesis

2. Oblivion

3. 4ÆM

4. Shinigami Eyes

5. REALiTi

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6. Flesh without Blood

7. Violence

8. Delicate Weapon

9. Welcome To The Opera

10. Kill V. Maim

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11. So Heavy I Fell Through the Earth

12. Belly of the Beat

13. Artangels

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