Her Ruh Haline Bir Parça: Listenizde Olması Gereken 13 Grimes Parçası
Her Ruh Haline Bir Parça: Listenizde Olması Gereken 13 Grimes Parçası
Her ruh haline uygun bir playlist oluşturmak istiyorsanız sizi Grimes ve onun eşsiz şarkıları tanıştıralım. Dinledikçe daha da çok seveceğiniz en iyi Grimes şarkılarını birleştirdik, kulaklığınızı taktıysanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Genesis
2. Oblivion
3. 4ÆM
4. Shinigami Eyes
5. REALiTi
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Flesh without Blood
7. Violence
8. Delicate Weapon
9. Welcome To The Opera
10. Kill V. Maim
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. So Heavy I Fell Through the Earth
12. Belly of the Beat
13. Artangels
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda