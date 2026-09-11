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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 17:12
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Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Neden zorbalıyorsun?

Neden zorbalıyorsun?
twitter.com

80'ler akımı...

80'ler akımı...

MASAK araştırsın.

MASAK araştırsın.
twitter.com

Bir de global tespit...

Bir de global tespit...

👇

👇
twitter.com
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Kesin var!

Kesin var!
twitter.com

Aynen kardeşim...

Aynen kardeşim...
twitter.com

Burnundan gelmiş...

Burnundan gelmiş...
twitter.com

Lazım olan da olur...

Lazım olan da olur...
twitter.com

Genellemeyelim...

Genellemeyelim...
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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