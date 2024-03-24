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Her Listede Olması Gereken Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Glass Animals Şarkısı

etiket Her Listede Olması Gereken Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Glass Animals Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 15:46

Kabul edelim bu dünyada Glass Animals ve onun eşsiz klipleri diye bir gerçek var! Hazırsanız bugün Glass Animals'ın rengarenk ve aşırı keyif aldığımız dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Pork Soda

2. Heat Waves

3. Gooey

4. The Other Side Of Paradise

5. Youth

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6. Toes

7. Take A Slice

8. I Don't Wanna Talk

9. Tangerine

10. Hot Sugar

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11. Space Ghost Coast To Coast

12. Your Love

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