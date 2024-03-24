Her Listede Olması Gereken Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Glass Animals Şarkısı
Her Listede Olması Gereken Gelmiş Geçmiş En İyi 12 Glass Animals Şarkısı
Kabul edelim bu dünyada Glass Animals ve onun eşsiz klipleri diye bir gerçek var! Hazırsanız bugün Glass Animals'ın rengarenk ve aşırı keyif aldığımız dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Pork Soda
2. Heat Waves
3. Gooey
4. The Other Side Of Paradise
5. Youth
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6. Toes
7. Take A Slice
8. I Don't Wanna Talk
9. Tangerine
10. Hot Sugar
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11. Space Ghost Coast To Coast
12. Your Love
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