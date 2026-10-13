Her Gün Fütursuzca Tükettiğimiz Ama Yakında Hasret Kalacağımız 10 Temel Gıda Türü
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Bugün soframızda olması çok normal gelen bazı gıdalar, gelecekte sandığımız kadar kolay ulaşabildiğimiz şeyler olmayabilir. İklim değişikliği, üretim koşulları ve artan tüketim alışkanlıkları derken bazı temel lezzetler için işler hiç de eskisi gibi gitmiyor. Peki her gün tükettiğimiz hangi gıdalar ileride daha zor bulunabilir?
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1. Buğday
2. Zeytin
3. Meyveler
4. Kahve
5. Pirinç
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6. Çikolata
7. Bal
8. Patates
9. Balık ve Deniz Ürünleri
10. Kırmızı Et ve Süt Ürünleri
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Tabağımızdaki ekmekten sabah içtiğimiz kahveye, şehirlerimizin sıcaklığından iş gücümüzün geleceğine kadar her şey fosil yakıtların ve iklim krizinin yarattığı bu yeni gerçeklikle şekilleniyor.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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