Her Gün Fütursuzca Tükettiğimiz Ama Yakında Hasret Kalacağımız 10 Temel Gıda Türü

Kuraklık, dolu ve beklenmedik don olayları tarla rekolte kayıplarının en büyük sebebi. Çok uzak değil, Nisan 2025'te Türkiye'de yaşanan kar yağışı olayında can kaybı olmadı belki ama tarımsal ekonomik kayıp 50 milyon dolar olarak tahmin edildi. Türkiye’den ve dünyadan gelen aşırı soğuk haberleri eşliğinde, ülkemizin tarımsal üretim bölgelerinin hemen hemen hepsinde bu beklenmeyen zirai don ve kuraklık zararları yaşandı. Üzerine 2026 baharında da düzensiz, aşırı yağışlar ve dolu olayları eklenince tarla ürünlerinde ciddi rekolte kayıpları kaçınılmaz oldu. En sevdiğimiz makarnalara ve ekmeğe gelecekte hasret kalmamak için tarımda dönüşüm artık bir zorunluluk.

Bu zorunlu dönüşümün en güçlü ve yenilikçi adımlarından biri tarım ile güneş enerjisini aynı arazide buluşturan AgroPV (TarımGES) uygulamalarıdır. TarımGES sistemleri sayesinde tarladan sadece gıda değil, aynı zamanda güneş enerjisi de hasat ediliyor. Ürünlerin üzerine belirli bir yükseklikte kurulan güneş panelleri, altındaki mahsulü aşırı güneşten, beklenmedik dondan, şiddetli doludan ve buharlaşmayı azaltarak kuraklıktan koruyan bir kalkan görevi görüyor.

Bu sistem aşırı hava olaylarının yarattığı rekolte kayıplarını minimuma indirirken, çiftçiye ürettiği güneş enerjisini elektrik şebekesine vererek ek ve düzenli bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Tarlaları iklimin yıkıcı etkilerinden koruyup aynı anda enerji üretmek, hem gıda güvenliğimizin hem de çiftçinin refahının garantisi olarak öne çıkıyor.