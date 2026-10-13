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Her Gün Fütursuzca Tükettiğimiz Ama Yakında Hasret Kalacağımız 10 Temel Gıda Türü

Her Gün Fütursuzca Tükettiğimiz Ama Yakında Hasret Kalacağımız 10 Temel Gıda Türü

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
13.10.2026 - 22:16
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Bugün soframızda olması çok normal gelen bazı gıdalar, gelecekte sandığımız kadar kolay ulaşabildiğimiz şeyler olmayabilir. İklim değişikliği, üretim koşulları ve artan tüketim alışkanlıkları derken bazı temel lezzetler için işler hiç de eskisi gibi gitmiyor. Peki her gün tükettiğimiz hangi gıdalar ileride daha zor bulunabilir?

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1. Buğday

1. Buğday

Kuraklık, dolu ve beklenmedik don olayları tarla rekolte kayıplarının en büyük sebebi. Çok uzak değil, Nisan 2025'te Türkiye'de yaşanan kar yağışı olayında can kaybı olmadı belki ama tarımsal ekonomik kayıp 50 milyon dolar olarak tahmin edildi. Türkiye’den ve dünyadan gelen aşırı soğuk haberleri eşliğinde, ülkemizin tarımsal üretim bölgelerinin hemen hemen hepsinde bu beklenmeyen zirai don ve kuraklık zararları yaşandı. Üzerine 2026 baharında da düzensiz, aşırı yağışlar ve dolu olayları eklenince tarla ürünlerinde ciddi rekolte kayıpları kaçınılmaz oldu. En sevdiğimiz makarnalara ve ekmeğe gelecekte hasret kalmamak için tarımda dönüşüm artık bir zorunluluk.

Bu zorunlu dönüşümün en güçlü ve yenilikçi adımlarından biri tarım ile güneş enerjisini aynı arazide buluşturan AgroPV (TarımGES) uygulamalarıdır. TarımGES sistemleri sayesinde tarladan sadece gıda değil, aynı zamanda güneş enerjisi de hasat ediliyor. Ürünlerin üzerine belirli bir yükseklikte kurulan güneş panelleri, altındaki mahsulü aşırı güneşten, beklenmedik dondan, şiddetli doludan ve buharlaşmayı azaltarak kuraklıktan koruyan bir kalkan görevi görüyor.

Bu sistem aşırı hava olaylarının yarattığı rekolte kayıplarını minimuma indirirken, çiftçiye ürettiği güneş enerjisini elektrik şebekesine vererek ek ve düzenli bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Tarlaları iklimin yıkıcı etkilerinden koruyup aynı anda enerji üretmek, hem gıda güvenliğimizin hem de çiftçinin refahının garantisi olarak öne çıkıyor.

2. Zeytin

2. Zeytin

Akdeniz havzası başta olmak üzere dünyadan gelen aşırı sıcak hava dalgası haberleri zeytinlikleri kavuruyor. Fosil yakıtların neden olduğu iklim değişikliği yüzünden artık ne zaman yağacağı belli olmayan dolu ve hortum gibi ani gelişen hava durumları, zeytin ağaçlarının dökülmesine sebep oluyor. Ancak zeytin meyvesinin gelişimini durduran tek şey bu ani afetler değil; sürekli artan sıcaklıklar ve yeterli yağışın bir türlü düşmemesi (kuraklık) de zeytinin büyümesini ve olgunlaşmasını doğrudan engelliyor.

Üstelik zeytinliklerimizi tehdit eden yegane tehlike iklim değişikliğinin dolaylı etkileri değil. Doğrudan insan eliyle, daha fazla kömür çıkarmak ve yeni maden sahaları açmak uğruna asırlık zeytin ağaçları acımasızca kökünden sökülüyor. Bu vahim durum, Muğla'daki Akbelen Ormanı içindeki ve çevresindeki zeytinlikler için bugün hala geçerliliğini koruyor.

Rekolte kayıpları o kadar ani ve büyük ki, afetlerden ötürü meydana gelen bu kayıplar için gözler sigorta sektörüne çevrilmiş durumda; bu sektörü yeni nesil iklim modelleriyle güçlendirerek zeytinliklerimizi finansal olarak güvenceye alabiliriz. Ancak sahada ağaçları fiziksel olarak koruyacak ve kömüre olan ihtiyacı bitirecek somut çözümlere de ihtiyacımız var. Tarım ile güneş enerjisini birleştiren TarımGES sistemleri bu noktada en güçlü alternatiflerden biri. Zeytinliklerin üzerine uygun yükseklikte kurulacak güneş panelleri, ağaçları aşırı sıcaktan, buharlaşmadan ve doludan koruyan bir kalkan görevi görürken, aynı araziden elde edilecek temiz enerjiyle zeytinlikleri yok eden kömür madenlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.

3. Meyveler

3. Meyveler

Meyvecilik sektörü ani hava değişimlerine karşı en hassas alanlardan biri. Nisan 2025'te Türkiye genelinde yaşanan kuraklık ve beklenmeyen zirai don, ağaçların çiçeklenme dönemini tamamen baltaladı. Peşinden gelen 2026 baharındaki düzensiz, aşırı yağışlar ve ani dolu olayları ise meyve bahçelerini adeta talan ederek ciddi rekolte kayıplarına yol açtı. Türkiye’den ve dünyadan gelen aşırı soğuk/sıcak hava durumları, en sevdiğimiz yazlık ve kışlık meyveleri çok daha bilinçli ve korumacı yöntemlerle üretmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

4. Kahve

4. Kahve

Sabahları fütursuzca tükettiğimiz kahve çekirdekleri, küresel sıcaklık artışlarına karşı en savunmasız gıdalardan biri. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen aşırı sıcak hava dalgaları ve peşinden gelen ani kuraklık haberleri, kahve kuşağındaki tarım arazilerini hızla yok ediyor. Fosil yakıtların neden olduğu bu küresel ısınma trendini agroekolojik tarım yöntemleriyle durduramazsak, kahveye fiziki olarak ulaşmak gelecekte bir hayli zorlaşabilir.

5. Pirinç

5. Pirinç

Dünya nüfusunun büyük bir kısmının temel gıdası olan pirinç, yoğun suya ihtiyaç duyan çeltik tarımıyla üretiliyor. Ancak fosil yakıtların tetiklediği iklim değişikliği nedeniyle ani gelişen sel ve hortum gibi ekstrem hava olayları pirinç tarlalarını sular altında bırakıp çürütüyor. Kuraklık dönemlerinde ise su kaynaklarının tamamen kesilmesi küresel pirinç rekoltesini eritiyor. Çözüm, suya daha az ihtiyaç duyan yeni nesil çeltik türlerinde saklı.

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6. Çikolata

6. Çikolata

Kakao üretimi, tropikal bölgelerdeki çok hassas bir iklim dengesine bağlıdır. Son yıllarda dünyadan gelen aşırı sıcaklık artışı haberleri ve ani bastıran kuraklıklar, kakao ağaçlarının kurumasına neden oluyor. Tıpkı Türkiye'de tarla ürünlerini vuran 2026 baharındaki düzensiz, aşırı yağışlar gibi, tropikal bölgelerdeki dengesiz fırtınalar da kakao rekoltesini olumsuz etkiliyor. Çikolatanın geleceği, sürdürülebilir tarım koridorlarına bağlı.

7. Bal

7. Bal

Arıların kovanlarından çıkıp polen toplayabilmesi için mevsimsel istikrar şart. Ancak fosil yakıtların neden olduğu iklim değişikliği yüzünden dengesi şaşan mevsimler, ani gelişen dolu ve hortumlar arı popülasyonunu zorluyor. Kuraklık nedeniyle çiçek çeşitliliğinin azalması bal üretiminde devasa rekolte kayıplarına yol açıyor. Arıcılığı ve biyoçeşitliliği korumak, tabağımızı korumak demektir.

8. Patates

8. Patates

Toprak altında yetişen patates yumrularının kalitesi ve büyümesi, aşırı yüksek toprak sıcaklıklarına karşı dayanıksızdır. Dünyayı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgaları patateslerin büyümesini durduruyor. Kuraklık ve ani gelişen yoğun yağışların toprağı aşındırması, patates tarımında ciddi kayıplar yaratarak bizi bu temel lezzete karşı daha korumacı olmaya davet ediyor.

9. Balık ve Deniz Ürünleri

9. Balık ve Deniz Ürünleri

Fosil yakıt emisyonları sadece havayı değil, okyanusları ve denizleri de ısıtıyor. Dünyadan gelen aşırı sıcak deniz suyu haberleri ve deniz kirliliği, deniz ekosistemini altüst ediyor. Karadaki tarım bölgelerinde yaşanan rekolte kayıplarının bir benzeri, denizlerdeki stokların tükenmesiyle yaşanıyor. Deniz koruma alanlarını artırarak bu gidişatı tersine çevirmek bizim elimizde.

10. Kırmızı Et ve Süt Ürünleri

10. Kırmızı Et ve Süt Ürünleri

Hayvancılığın en büyük girdisi olan yem bitkileri, 2025 ve 2026 yıllarında yaşanan kuraklık, zirai don ve düzensiz aşırı yağışlar nedeniyle tarlalarda rekolte kayıpları yaşadı. Yem üretimindeki bu durum hayvancılık maliyetlerini yükseltti. Ek olarak, afetlerden ötürü meydana gelen hayvan ve tesis kayıpları nedeniyle sigorta sektöründe primler artarken, sürdürülebilir hayvancılık modellerine geçiş hızı da umut verici şekilde ivme kazanıyor.

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Tabağımızdaki ekmekten sabah içtiğimiz kahveye, şehirlerimizin sıcaklığından iş gücümüzün geleceğine kadar her şey fosil yakıtların ve iklim krizinin yarattığı bu yeni gerçeklikle şekilleniyor.

Evet, 2025 ve 2026 yıllarında yaşanan kuraklıklar, ani donlar ve küresel afet faturaları bize doğanın çok net bir uyarısıydı.

Ancak unutmayalım ki bu bir son değil, yepyeni ve sürdürülebilir bir başlangıcın eşiği! İklime dirençli binalardan yeşil sanayi dönüşümüne, akıllı tarım sigortalarından şehirlerimizi serinletecek kent ormanlarına kadar tüm çözümler şu an masada ve uygulanabilir durumda. Korku ve çaresizlik bizi kurtarmaz; bizi kurtaracak olan şey fosil yakıtlara veda etmek, yeşil çözümleri desteklemek ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmektir. Gezegenimizi, şehirlerimizi ve o çok sevdiğimiz lezzetleri korumak hâlâ bizim elimizde.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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