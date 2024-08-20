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Her Gün Aynı Yemekleri Yemekten Sıkılanlara Özel 10 Pratik Yemek Tarifi

etiket Her Gün Aynı Yemekleri Yemekten Sıkılanlara Özel 10 Pratik Yemek Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:01

Aynı yemekleri yapmaktan bıktınız mı? 'Bugün ne pişirsem?' sorusu artık size dert mi oldu? O halde, mutfaktaki en yakın dostunuz olan Philips Çift Hazneli Airfryer ile tanışmanızın vakti geldi. Çift hazneli yapısıyla hem vakitten tasarruf edin hem de birbirinden nefis tariflerle sofranızı şenlendirin. 

İşte size, her iki hazneyi de kullanarak hazırlayabileceğiniz 10 pratik yemek tarifi.

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1. Susamlı Tavuk ve Baharatlı Kabak Cipsi

1. Susamlı Tavuk ve Baharatlı Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk göğsü (şeritler halinde kesilmiş)

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı susam

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini bir kaba alın ve üzerine soya sosu, bal ve rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Karıştırarak tavukları iyice marine edin.

2. Marine edilmiş tavukları susama bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine koyun.

3. Önceden ısıtılmış büyük haznede 200°C’de 15-20 dakika pişirin, tavuklar çıtır ve altın rengini alana kadar bekleyin.

4. İnce dilimlenmiş kabakları bir kaba alın, üzerine kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Baharatlar ve yağ ile iyice karıştırın.

5. Kabak dilimlerini küçük haznede 180°C’de 10-12 dakika pişirin, çıtır olana kadar bekleyin.

Susamlı tavukları ve baharatlı kabak cipslerini sıcak olarak servis edin. Yanında dilediğiniz bir sos ile tatlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun.

2. Somon ve Limonlu Kuşkonmaz

2. Somon ve Limonlu Kuşkonmaz

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 limonun suyu 

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz ve karabiber 

  • 200 gr kuşkonmaz 

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

1. Somon filetolarını büyük bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırın, sonra bırakın biraz marinesin.

2. Büyük haznede 200°C’de 15 dakika, somon yumuşayana kadar pişirin.

3. Kuşkonmazları temizleyin ve uçlarını kesin. Bir kaba alın, üzerine zeytinyağı, limon kabuğu, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırın ki her bir sap bu lezzet patlamasına dâhil olsun.

4. Küçük haznede 180°C’de 10 dakika, hafif yumuşayana kadar pişirin.

Somon filetolarınızı ve limonlu kuşkonmazlarınızı tabaklara alın, biraz da limon dilimleri ekleyin ki gözünüz bayram etsin. Yanında taze bir salata veya pilav da ekleyebilirsiniz. 🌟🍴

Afiyet olsun.

3. Izgara Köfte ve Baharatlı Soğan Halkaları

3. Izgara Köfte ve Baharatlı Soğan Halkaları

Malzemeler:

  • 400 gr kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 dilim bayat ekmek (ufalanmış)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

  • 2 adet büyük soğan (halkalar halinde kesilmiş)

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

1. Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ufalanmış bayat ekmeği, kimyonu, tuzu ve karabiberi ekleyin.

2. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğurun.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfteler oluşturun.

4. Köfteleri büyük hazneye dizin. Airfryer’ınızı 190°C’de ısıtın ve köfteleri 15-20 dakika boyunca pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın eşit ısı dağılımı sayesinde köftelerinizin her tarafı aynı anda pişecek ve dışı çıtır, içi yumuşacık olacak.

5. Soğanları halka halka doğrayın ve halkaları birbirinden ayırın. Bir kabın içine unu, diğerine çırpılmış yumurtayı ve son olarak galeta ununu koyun.

6. Soğan halkalarını önce una bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın ve son olarak galeta ununa bulayın.

7. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine pişirme kağıdı serin ve soğan halkalarını yerleştirin. 180°C’de 10-12 dakika boyunca pişirin. Airfryer’ın yüksek fan hızı sayesinde soğan halkalarınız dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşak olacak.

Afiyet olsun.

4. Çıtır Karides ve Patates Dilimleri

4. Çıtır Karides ve Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 400 gr karides (ayıklanmış ve temizlenmiş)

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 4 adet büyük patates (dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Karidesleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

3. Patates dilimlerini zeytinyağı, kırmızı biber, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

4.  Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin.

Çıtır karidesleri ve patates dilimlerini birlikte servis edin. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu eğlenceli ve lezzetli yemeği hızlıca hazırlayarak özellikle deniz mahsulü sevenler için harika bir akşam yemeği sunabilirsiniz.

5. Izgara Sebzeler ve Tavuk Şiş

5. Izgara Sebzeler ve Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet kabak

  • 100 gr mantar

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini kuşbaşı doğrayın ve geniş bir karıştırma kabına alın.

2. Üzerine zeytinyağı, kekik, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak tavukların her bir parçasının marine sosuyla kaplanmasını sağlayın.

3. Tavuk parçalarını şişlere dizin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

4. Airfryer’ı 190°C’de ısıtın ve tavuk şişleri 20 dakika boyunca pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın hassas sıcaklık kontrolü sayesinde tavuklarınızın dışı mükemmel bir şekilde kızarırken içi sulu ve yumuşak kalacaktır.

5. Kırmızı biber, yeşil biber, kabak ve mantarları iri parçalar halinde doğrayın.

6. Sebzeleri hafifçe yağlayın ve tuz ile karabiber ekleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine  sebzeleri yerleştirin.

7. Airfryer’ı 180°C’de 15 dakika boyunca pişirin. Bu süreçte sebzelerinizin dışı hafifçe yanmış ve içi yumuşacık olacaktır.

Ellerinize sağlık!

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6. Mantarlı Risotto ve Kabak

6. Mantarlı Risotto ve Kabak

Malzemeler:

  • 200 gr Arborio pirinci

  • 150 gr mantar (doğranmış)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 su bardağı tavuk suyu

  • 1/2 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 50 gr parmesan peyniri (rendelenmiş)

  • 2 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Soğanı ve sarımsağı tereyağında kavurun.

2. Üzerine mantarları ekleyip soteleyin.

3. Arborio pirincini ekleyin ve şeffaflaşana kadar karıştırarak kavurun. Beyaz şarap ekleyip çekene kadar pişirin.

4. Tavuk suyunu azar azar ekleyerek, pirinçler kremamsı bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Son olarak parmesan peynirini ekleyin ve karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 160°C’de 10 dakika bekleterek risottonun lezzetini daha da yoğunlaştırın.

6.  Dilimlenmiş kabakları zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirip 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Kremamsı mantarlı risottoyu kabak dilimleri ile birlikte servis edin. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu zarif ve lezzetli yemek, özellikle akşam davetlerinde misafirlerinizi etkilemek için harika bir tercih olacaktır.

7. Falafel

7. Falafel

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/4 su bardağı taze maydanoz (doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı kişniş

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kapya biber

Yapılışı:

1. Nohut, soğan, sarımsak, maydanoz, un, kimyon, kişniş, kabartma tozu, tuz ve karabiberi bir mutfak robotunda püre haline getirin.

2. Karışımdan küçük toplar yaparak şekillendirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde 180°C'de 12-15 dakika pişirin, arada bir topları çevirerek her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

4. Havuç, kabak ve biberi eşit parçalara böldükten sonra soldaki hazne de 180°C'de 20 dakika pişiriyoruz.

Altın rengi ve çıtır falafelleriniz ve sebzeleriniz yanında tahinli sos veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

8. Chicken Burrito

8. Chicken Burrito

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)

  • 1 adet yeşil biber (doğranmış)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı taco baharatı

  • 2 adet büyük tortilla

  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

  • 1/2 su bardağı salsa sos

  • 1/2 su bardağı mısır

Yapılışı:1. Tavuk göğsünü zeytinyağı ve taco baharatı ile marine edin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde tavukları 190°C'de 15 dakika pişirin.

3. Aynı anda küçük haznede doğranmış soğan, kırmızı ve yeşil biberleri 180°C'de 10 dakika pişirin.

4. Tortillaların içine pişmiş tavuk, sebzeler, rendelenmiş cheddar peyniri, salsa sos ve mısır ekleyin.

5. Tortillaları sıkıca sarın ve burritoları tekrar ısıtmak için büyük hazneye koyup 180°C'de 5 dakika daha pişirin.

Sıcak ve dolgun chicken burritolarınız servise hazır!

9. Izgara Tavuk Şiş ve Sebzeli Bulgur Pilavı

9. Izgara Tavuk Şiş ve Sebzeli Bulgur Pilavı

Malzemeler:

  • 4 adet beyaz etli balık filetosu (örneğin levrek veya mezgit)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 limonun suyu

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 2 çay kaşığı kuru kekik

  • 4 adet büyük patates (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

    Yapılışı:

1. Balık filetolarını bir kaba alın, üzerine zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ekleyin. İyice karıştırın ve balıkları bu marinasyon içinde en az 15-20 dakika dinlendirin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın ana haznesine balık filetolarını yerleştirin. 

3. Balıkları 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Balıkların pişme süresi, filetonun kalınlığına göre değişebilir. Airfryer’ın hızlı ısıtma özelliği sayesinde, balıklar dışı çıtır, içi yumuşak olacak şekilde pişer.

4.İnce dilimlenmiş patatesleri bir kaba alın, zeytinyağı, tuz, toz biber, kekik ve sarımsak tozu ile karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine patates dilimlerini yerleştirin. Patateslerin eşit şekilde dağılmasına dikkat edin, böylece hepsi aynı derecede çıtır olur.

7. Patatesleri 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

Balık filetolarını ve patates cipslerini bir servis tabağına alın, yanında taze limon dilimleriyle servise sunun. Bu tarifle Philips Çift Hazneli Airfryer’ın farklı yemekleri aynı anda pişirme özelliğini kullanarak, lezzetli ve pratik bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz!

Elinize sağlık!

10. Sebzeli Lazanya

10. Sebzeli Lazanya

Malzemeler:

  • 8 adet lazanya yaprağı

  • 2 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 2 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 adet kırmızı soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 su bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 su bardağı ricotta peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kabak, havuç, soğan ve sarımsağı doğrayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve üzerine biraz yağ püskürtün.

  • Küçük hazneye yerleştirdiğiniz sebzeleri 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Büyük hazneye ise bir kat lazanya yaprağı, ardından sebzeli karışım ve domates sosu ekleyin. Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

  • Üzerine kaşar peyniri serpin ve Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayarak lazanyayı 25-30 dakika pişirin. Lazanya, peynirin erimiş haliyle iştah açıcı bir görünüm kazanacak.

Elinize sağlık!

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