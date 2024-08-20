Her Gün Aynı Yemekleri Yemekten Sıkılanlara Özel 10 Pratik Yemek Tarifi

Aynı yemekleri yapmaktan bıktınız mı? 'Bugün ne pişirsem?' sorusu artık size dert mi oldu? O halde, mutfaktaki en yakın dostunuz olan Philips Çift Hazneli Airfryer ile tanışmanızın vakti geldi. Çift hazneli yapısıyla hem vakitten tasarruf edin hem de birbirinden nefis tariflerle sofranızı şenlendirin.

İşte size, her iki hazneyi de kullanarak hazırlayabileceğiniz 10 pratik yemek tarifi.