Her Gün Aynı Yemekleri Yemekten Sıkılanlara Özel 10 Pratik Yemek Tarifi
Her Gün Aynı Yemekleri Yemekten Sıkılanlara Özel 10 Pratik Yemek Tarifi
Aynı yemekleri yapmaktan bıktınız mı? 'Bugün ne pişirsem?' sorusu artık size dert mi oldu? O halde, mutfaktaki en yakın dostunuz olan Philips Çift Hazneli Airfryer ile tanışmanızın vakti geldi. Çift hazneli yapısıyla hem vakitten tasarruf edin hem de birbirinden nefis tariflerle sofranızı şenlendirin.
İşte size, her iki hazneyi de kullanarak hazırlayabileceğiniz 10 pratik yemek tarifi.
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1. Susamlı Tavuk ve Baharatlı Kabak Cipsi
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2. Somon ve Limonlu Kuşkonmaz
3. Izgara Köfte ve Baharatlı Soğan Halkaları
4. Çıtır Karides ve Patates Dilimleri
5. Izgara Sebzeler ve Tavuk Şiş
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