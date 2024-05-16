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Her Bir Sözü Ders Niteliğinde Olan En İyi 13 Neşet Ertaş Parçası

etiket Her Bir Sözü Ders Niteliğinde Olan En İyi 13 Neşet Ertaş Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 23:45

Bu dünyadan Neşet Ertaş geçti... Dinledikçe her sözünden ders alacağınız, kalbinizi bırakacağınız birbirinden etkileyici şarkılarını derledik. Şimdi düşünmeye ve müziğin içinde kaybolmaya hazırsanız başlayalım!

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1. Yolcu

2. Sen Benimsin, Ben Seninim

3. Nar Danesi

4. Yazımı Kışa Çevirdin

5. Evvelim Sen Oldun

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6. Yalan Dünya

7. Tatlı Dile Güler Yüze

8. Gönül Dağı

9. Yar İmiş Meğer

10. Kaşların Karasına

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11. Bulamıyasın

12. Aşk Ataşı Düştü Garip Gönlüme

13. Bülbül

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