Her Bir Sözü Ders Niteliğinde Olan En İyi 13 Neşet Ertaş Parçası
Her Bir Sözü Ders Niteliğinde Olan En İyi 13 Neşet Ertaş Parçası
Bu dünyadan Neşet Ertaş geçti... Dinledikçe her sözünden ders alacağınız, kalbinizi bırakacağınız birbirinden etkileyici şarkılarını derledik. Şimdi düşünmeye ve müziğin içinde kaybolmaya hazırsanız başlayalım!
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1. Yolcu
2. Sen Benimsin, Ben Seninim
3. Nar Danesi
4. Yazımı Kışa Çevirdin
5. Evvelim Sen Oldun
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6. Yalan Dünya
7. Tatlı Dile Güler Yüze
8. Gönül Dağı
9. Yar İmiş Meğer
10. Kaşların Karasına
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