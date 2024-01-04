Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Hep Hukukçular Ekonomi Konuşacak Değil Ya! Ekonomistler Anayasa Mahkemesi Yargıtay Krizini Yorumladı

Hep Hukukçular Ekonomi Konuşacak Değil Ya! Ekonomistler Anayasa Mahkemesi Yargıtay Krizini Yorumladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 11:49

Yargıtay'ın 2. kez Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymamasıyla, TV'lerde tartışma programlarının başrolü olan hukukçuların her konuyu özellikle de ekonomiyi konuşması sonrası ekonomistlerden de hukuk yorumları gecikmedi. Tabi kendi uzmanlık alanlarında kalmak koşuluyla paylaşımlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki Can Atalay krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi milletvekili seçilen Can Atalay'ın hapisten çıkması kararını vermeye devam ederken, Yargıtay da bunu uygulamamaya devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki Can Atalay krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi milletvekili seçilen Can Atalay'ın hapisten çıkması kararını vermeye devam ederken, Yargıtay da bunu uygulamamaya devam ediyor.

İkinci kez verilen kararlar yakından izleniyor.

Yargıtay'ın Can Atalay kararı da inceleniyor.

TV'de tartışma programlarında sıklıkla hukukçu ve gazetecilerin her konuyu konuştuğuna şahit oluyoruz. Son yıllarda bozulan ekonomik koşulları tartışmak için uzman olmaya gerek kalmasa da nasıl düzeleceğine dair yorumları da ekonomistler yerine gazeteci ve hukukçuların yapması yer yer uzmanlık alanı ekonomi olanların sinir uçlarına da dokunuyor.

TV'de tartışma programlarında sıklıkla hukukçu ve gazetecilerin her konuyu konuştuğuna şahit oluyoruz. Son yıllarda bozulan ekonomik koşulları tartışmak için uzman olmaya gerek kalmasa da nasıl düzeleceğine dair yorumları da ekonomistler yerine gazeteci ve hukukçuların yapması yer yer uzmanlık alanı ekonomi olanların sinir uçlarına da dokunuyor.

Kadın haklarını konuşan kadın da olmadığı gibi, siyaset, hukuk, futbol, sosyal konular, ekonomi her alanda aynı yüzleri görürken, bu kez Can Atalay kararının ekonomiye etkilerini de ekonomistlerin yorumlaması ilgi çekti.

Kadın haklarını konuşan kadın da olmadığı gibi, siyaset, hukuk, futbol, sosyal konular, ekonomi her alanda aynı yüzleri görürken, bu kez Can Atalay kararının ekonomiye etkilerini de ekonomistlerin yorumlaması ilgi çekti.

Can Atalay kararına yönelik ekonomi uzmanları özellikle hukukun yatırımlara yansıması açısından baktı.

Can Atalay kararına yönelik ekonomi uzmanları özellikle hukukun yatırımlara yansıması açısından baktı.
twitter.com

Seçimlerin ardından yapılan yurt dışı yabancı yatırımcı turlarının bu durumda çok da verimli olmayacağını savunanlar olurken,

Seçimlerin ardından yapılan yurt dışı yabancı yatırımcı turlarının bu durumda çok da verimli olmayacağını savunanlar olurken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekonominin sosyal bir bilim olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.

Ekonominin sosyal bir bilim olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0