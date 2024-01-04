Hep Hukukçular Ekonomi Konuşacak Değil Ya! Ekonomistler Anayasa Mahkemesi Yargıtay Krizini Yorumladı
Hep Hukukçular Ekonomi Konuşacak Değil Ya! Ekonomistler Anayasa Mahkemesi Yargıtay Krizini Yorumladı
Yargıtay'ın 2. kez Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymamasıyla, TV'lerde tartışma programlarının başrolü olan hukukçuların her konuyu özellikle de ekonomiyi konuşması sonrası ekonomistlerden de hukuk yorumları gecikmedi. Tabi kendi uzmanlık alanlarında kalmak koşuluyla paylaşımlar gecikmedi.
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Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki Can Atalay krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi milletvekili seçilen Can Atalay'ın hapisten çıkması kararını vermeye devam ederken, Yargıtay da bunu uygulamamaya devam ediyor.
TV'de tartışma programlarında sıklıkla hukukçu ve gazetecilerin her konuyu konuştuğuna şahit oluyoruz. Son yıllarda bozulan ekonomik koşulları tartışmak için uzman olmaya gerek kalmasa da nasıl düzeleceğine dair yorumları da ekonomistler yerine gazeteci ve hukukçuların yapması yer yer uzmanlık alanı ekonomi olanların sinir uçlarına da dokunuyor.
Kadın haklarını konuşan kadın da olmadığı gibi, siyaset, hukuk, futbol, sosyal konular, ekonomi her alanda aynı yüzleri görürken, bu kez Can Atalay kararının ekonomiye etkilerini de ekonomistlerin yorumlaması ilgi çekti.
Can Atalay kararına yönelik ekonomi uzmanları özellikle hukukun yatırımlara yansıması açısından baktı.
Seçimlerin ardından yapılan yurt dışı yabancı yatırımcı turlarının bu durumda çok da verimli olmayacağını savunanlar olurken,
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Ekonominin sosyal bir bilim olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.
İşte o yorumlardan bazıları.
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