Hep Hukukçular Ekonomi Konuşacak Değil Ya! Ekonomistler Anayasa Mahkemesi Yargıtay Krizini Yorumladı

Yargıtay'ın 2. kez Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymamasıyla, TV'lerde tartışma programlarının başrolü olan hukukçuların her konuyu özellikle de ekonomiyi konuşması sonrası ekonomistlerden de hukuk yorumları gecikmedi. Tabi kendi uzmanlık alanlarında kalmak koşuluyla paylaşımlar gecikmedi.