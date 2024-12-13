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Hem Tarzı Hem De Sesi İle Kendine Aşık Eden Biri: Noga Erez

etiket Hem Tarzı Hem De Sesi İle Kendine Aşık Eden Biri: Noga Erez

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 00:16

Noga Erez'i bir kere dinlemeye başladığınız zaman her şey çok daha keyifli bir hal alacak. Öyle ki çalma listenizin tatlı bir parçası haline gelecek. Hem sesi, hem şarkıları hem de tarzı ile bambaşka bir kapıyı aralayan Erez ve parçalarını keşfetmeye hazırsanız başlayalım!

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1. Views

2. Godmother

3. Dumb

4. End of the Road

5. Ayayay

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6. PC People

7. Vandalist

8. Hey, Hi

9.

10. Nogastein

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11. Police

12. Mind Show

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Begüm
Begüm
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