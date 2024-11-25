Hem Söz Yazarlığı Hem de Şarkılarıyla Onun Gibisi Yok: Doğan Duru'nun Bu 14 Şarkısıyla Tanışın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hem Söz Yazarlığı Hem de Şarkılarıyla Onun Gibisi Yok: Doğan Duru'nun Bu 14 Şarkısıyla Tanışın
Redd grubunun solistliğini yapan Doğan Duru'nun büyüleyici sesinizi en az bir kere dinlemişsinizdir. Grup şarkılarının yanında söz yazarlığını da yaptığı singleları ile yine kalbimizi paramparça yapıyor.
O zaman bu şölen başlasın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Baştan Başlayamam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Taraf
3. Mikrofon
4. Polisi Aramayın
5. Dut
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mühürlendim
7. Renkli Reçete
8. Akvaryuma Yüzen Balık
9. Diken
10. Ucubelerin Çağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın