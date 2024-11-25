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Hem Söz Yazarlığı Hem de Şarkılarıyla Onun Gibisi Yok: Doğan Duru'nun Bu 14 Şarkısıyla Tanışın

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etiket Hem Söz Yazarlığı Hem de Şarkılarıyla Onun Gibisi Yok: Doğan Duru'nun Bu 14 Şarkısıyla Tanışın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:18

Redd grubunun solistliğini yapan Doğan Duru'nun büyüleyici sesinizi en az bir kere dinlemişsinizdir. Grup şarkılarının yanında söz yazarlığını da yaptığı singleları ile yine kalbimizi paramparça yapıyor. 

O zaman bu şölen başlasın!

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1. Baştan Başlayamam

2. Taraf

3. Mikrofon

4. Polisi Aramayın

5. Dut

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6. Mühürlendim

7. Renkli Reçete

8. Akvaryuma Yüzen Balık

9. Diken

10. Ucubelerin Çağı

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11. Öyleyse Ölürüm

12. Keyfine Bak

13. Hiç Değişmeyecek Sandım

14. Ben Bir Oyuncaktım

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
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