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Hem Şarkıları Hem Enerjisi ile Büyüleyen Can Bonomo'nun 15 Harika Şarkısı

etiket Hem Şarkıları Hem Enerjisi ile Büyüleyen Can Bonomo'nun 15 Harika Şarkısı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 13:02

On parmağnda on marifet olan, yetenekleri saymakla bitmeyen, yetmezmiş gibi bir de her eseri birbirinden güzel olan sanatçımız Can Bonomo'nun 15 harika şarkısını sizler için derledik!

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1. Can Bonomo - Güneş (Official Video)

2. Can Bonomo - Kara Konular (Official Music Video) #KaraKonular

3. Can Bonomo ft. Gökhan Özoğuz - Delinin Düşü (Official Audio) #KaraKonular

4. Can Bonomo - Dağ (Official Video)

5. Can Bonomo - Tarzım Değil (Official Audio) #KaraKonular

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6. Can Bonomo - Ruhum Bela (Official Video)

7. Can Bonomo & Ceza - Terslik Var (Official Audio)

8. CAN BONOMO - Başkan

9. Can Bonomo ft. Mabel Matiz - Canım Diye (Official Audio) #KaraKonular

10. Can Bonomo - Bahr-i Hazer (Official Audio)

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11. Can Bonomo - Kal Bugün (Official Video)

12. Can Bonomo - Gazapistan

13. Can Bonomo - Dem (Official Video)

14. Can Bonomo - Tastamam (Official Video)

15. CAN BONOMO - Bana Bir Saz Verin

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