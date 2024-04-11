Hem Şarkıları Hem Enerjisi ile Büyüleyen Can Bonomo'nun 15 Harika Şarkısı
Hem Şarkıları Hem Enerjisi ile Büyüleyen Can Bonomo'nun 15 Harika Şarkısı
On parmağnda on marifet olan, yetenekleri saymakla bitmeyen, yetmezmiş gibi bir de her eseri birbirinden güzel olan sanatçımız Can Bonomo'nun 15 harika şarkısını sizler için derledik!
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1. Can Bonomo - Güneş (Official Video)
2. Can Bonomo - Kara Konular (Official Music Video) #KaraKonular
3. Can Bonomo ft. Gökhan Özoğuz - Delinin Düşü (Official Audio) #KaraKonular
4. Can Bonomo - Dağ (Official Video)
5. Can Bonomo - Tarzım Değil (Official Audio) #KaraKonular
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6. Can Bonomo - Ruhum Bela (Official Video)
7. Can Bonomo & Ceza - Terslik Var (Official Audio)
8. CAN BONOMO - Başkan
9. Can Bonomo ft. Mabel Matiz - Canım Diye (Official Audio) #KaraKonular
10. Can Bonomo - Bahr-i Hazer (Official Audio)
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11. Can Bonomo - Kal Bugün (Official Video)
12. Can Bonomo - Gazapistan
13. Can Bonomo - Dem (Official Video)
14. Can Bonomo - Tastamam (Official Video)
15. CAN BONOMO - Bana Bir Saz Verin
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