Hem Kliplerinde Hem de Şarkılarında Kaybolacağınız Grup: Foster The People

Amerikalı indie grubu Foster The People'ın hem şarkıları çok keyifli hem de klipleri! Öyle ki sırf klibi bir daha izlemek için şarkıyı defalarca dinleyebilirsiniz. Kulaklıklarınızı taktıysanız ve eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, başlıyoruz!