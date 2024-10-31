Hem Kliplerinde Hem de Şarkılarında Kaybolacağınız Grup: Foster The People
Hem Kliplerinde Hem de Şarkılarında Kaybolacağınız Grup: Foster The People
Amerikalı indie grubu Foster The People'ın hem şarkıları çok keyifli hem de klipleri! Öyle ki sırf klibi bir daha izlemek için şarkıyı defalarca dinleyebilirsiniz. Kulaklıklarınızı taktıysanız ve eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Lamb's Wool
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2. Waste
3. Coming of Age
4. Call It What You Want
5. Lost In Space
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6. Pumped Up Kicks
7. Imagination
8. Sit Next to Me
9. Houdini
10. Helena Beat
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