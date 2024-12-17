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Hem İsimleri Hem de Yaptıkları Müzikle Kalbimizi Çelen En İyi Yerli Grubu Seçiyoruz!

etiket Hem İsimleri Hem de Yaptıkları Müzikle Kalbimizi Çelen En İyi Yerli Grubu Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 23:43

Kabul edelim ne kadar iyi müzik yaparsanız yapın grubunuzun ismi de oldukça cool ve farklı olmalı. Peki şimdiye kadar hem isimleri hem de şarkıları ile kalbinizi çelen o grup hangisi? Anketi başlatıyoruz, bakalım kazanan kim olacak!

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Senin için hem ismi hem şarkıları ile "en iyi grup" hangisi?

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Begüm
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