Hem İsimleri Hem de Yaptıkları Müzikle Kalbimizi Çelen En İyi Yerli Grubu Seçiyoruz!
Hem İsimleri Hem de Yaptıkları Müzikle Kalbimizi Çelen En İyi Yerli Grubu Seçiyoruz!
Kabul edelim ne kadar iyi müzik yaparsanız yapın grubunuzun ismi de oldukça cool ve farklı olmalı. Peki şimdiye kadar hem isimleri hem de şarkıları ile kalbinizi çelen o grup hangisi? Anketi başlatıyoruz, bakalım kazanan kim olacak!
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Senin için hem ismi hem şarkıları ile "en iyi grup" hangisi?
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