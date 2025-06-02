Hem Gizemli Hem Farklı: ZHU'nun Müziğini Anlatıyoruz!

Elektronik müziğin karanlık melodilerle dans ettiği, vokallerin adeta sisin içinden süzüldüğü bir evren var… İşte orada, ışıklar sönmüşken ZHU’nun müziği çalmaya başlıyor. Gerçek kimliğini yıllarca saklayan bu sanatçı, müziğiyle konuşmayı tercih etti. Peki bu adam tam olarak ne yapıyor da bu kadar başka hissediyoruz? Haydi gelin ZHU’nun kimdir birlikte bakalım!