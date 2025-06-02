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Hem Gizemli Hem Farklı: ZHU'nun Müziğini Anlatıyoruz!

etiket Hem Gizemli Hem Farklı: ZHU'nun Müziğini Anlatıyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 23:49

Elektronik müziğin karanlık melodilerle dans ettiği, vokallerin adeta sisin içinden süzüldüğü bir evren var… İşte orada, ışıklar sönmüşken ZHU’nun müziği çalmaya başlıyor. Gerçek kimliğini yıllarca saklayan bu sanatçı, müziğiyle konuşmayı tercih etti. Peki bu adam tam olarak ne yapıyor da bu kadar başka hissediyoruz? Haydi gelin ZHU’nun kimdir birlikte bakalım!

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Faded

Working For It

In the Morning

My Life

Came For The Low

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Good Life

Cocaine Model

Dreams

Nightcrawler

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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