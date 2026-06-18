Hediye Seçimlerine Göre Hangi Girişimcinin Ruhuna Sahipsin?

Hediye seçmek aslında sandığımızdan çok daha fazla şey anlatıyor. Kimi insanlar bir arkadaşına çorap alırken bile saatlerce araştırma yapar, kimileri ise son dakikada gördüğü ilk şeyi kapar ama bir şekilde yine harika bir seçim yapmayı başarır. Bazıları işlevsel olsun, ömür boyu kullansın diye düşünürken, bazıları ilk gördüğünde gözleri parlasın yeter der.

İşte girişimcilik de tam olarak böyle bir şey! Çünkü başarılı girişimciler sadece iyi fikirler üretmez; insanları, ihtiyaçları ve duyguları anlama konusunda da oldukça iyidirler. Birine nasıl hediye seçtiğin, risk alıp almadığın, yenilikleri ne kadar sevdiğin ve insanları ne kadar iyi tanıdığın hakkında önemli ipuçları verir.

Peki sen birine hediye alırken daha çok teknoloji mi düşünüyorsun, deneyim mi hediye ediyorsun, yoksa yaratıcı ve sıra dışı fikirlerin peşinden mi gidiyorsun? Cevabın, içinde hangi girişimci ruhunun yaşadığını ortaya çıkarabilir!

Hazırsan hediye paketlerini açıyoruz ve içindeki girişimciyi keşfediyoruz!