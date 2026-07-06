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Temmuz 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Temmuz 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Peugeot otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 20:01
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Fransız otomobil devi Peugeot, yeni fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor. Pek çok modeliyle rakiplerine fark atan markanın özellikle elektrikli modelleri seviliyor. Peugeot, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listelerini açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar?

İşte Peugeot Temmuz 2026 tarihli güncel fiyat listesi.

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Peugeot Güncel Fiyat Listesi Temmuz

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Temmuz

Fransız otomobil devi Peugeot, otomobil markalarının arasında dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Markanın en çok tercih edilen e-208 modeli, Temmuz ayında 1.999.500 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot E-208 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot E-208 fiyat listesi Temmuz 2026
  • E-208 GT 100kW 1.999.500 TL

Peugeot E-308 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot E-308 fiyat listesi Temmuz 2026
  • E-308 GT 115kW 2.381.000 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot 408 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.580.000 TL 

  • 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL

Peugeot 2008 ve e-2008 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot 2008 ve e-2008 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 TL

  • 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.580.000 TL

  • E-2008 ALLURE 115kW 2.201.500 TL

  • E-2008 GT 115kW 2.308.500 TL

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Peugeot 3008 ve e-3008 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot 3008 ve e-3008 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL

  • 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL

  • E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.318.000 TL

  • E-3008 GT 157kW (210hp) 3.514.500 TL

Peugeot 5008 ve e-5008 fiyat listesi Temmuz 2026

Peugeot 5008 ve e-5008 fiyat listesi Temmuz 2026

  • 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.290.000 TL

  • 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.545.500 TL

  • E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.502.000 TL

  • E-5008 GT 157kW (210hp) 3.644.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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