"Hayvanları Kısırlaştırmayanlarla Topuk Kanı Aldırmayanlar Aynı Kafa" Veteriner Süleyman Sevimli Anlattı
"Hayvanları Kısırlaştırmayanlarla Topuk Kanı Aldırmayanlar Aynı Kafa" Veteriner Süleyman Sevimli Anlattı
Uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı 'Bana Bi Anlat' programının bu haftaki konuğu Veteriner Süleyman Sevimli oldu. Sevimli evcil hayvan alerjisi, kısırlaştırma ve sokak hayvanı sahiplenme konularıyla ilgili merak edilenleri Eda Aytekin'e anlattı. 'Bana Bi Anlat'ın yeni bölümüyle ilgili detaylar içeriğimizde 👇
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"Bana Bi Anlat" merak edilen konuları uzmanların açıkladığı yeni bölümüyle devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Veteriner Süleyman Sevimli oldu.
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Sevimli, kısırlaştırma tartışmaları için "Kedileri ve köpekleri kısırlaştırmayın diyenlerle çocuklardan topu kanı alınmasın diyenler aynı zihniyette" diyerek tartışmalara noktayı koydu.
Veteriner Süleyman Sevimli Sokak hayvanı sahiplenmek isteyenlerin ise hayvanları eve almadan önce mutlaka kontrole götürmeleri gerektiğini, aksinin cahillik olacağını belirtti.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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