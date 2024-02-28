Hayattan Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Su Soley Şarkısı
Hayattan Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Su Soley Şarkısı
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1. Su Soley - Bir Kadın (4K Official Video)
2. Su Soley - Anladın mı? #CanlıPerformans
3. Su Soley - Şaşkın Sevgilim #CanlıPerformans
4. Su Soley - Gerçek ve Düş (4K Official Video)
5. Su Soley - Kabuk (Canlı Performans)
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6. Su Soley - Hep Bi' Tufan (Canlı Konser Performansı) #FanCam
7. Su Soley - Zamansız Aşk (Rap Reverse)
8. Su Soley - Yap Bi' Numara (Official Video) #HepBiTufan
9. Su Soley - Drama Köprüsü (Official Video)
10. Su Soley & İskender Paydaş - Müebbet Hayalet
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