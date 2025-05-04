Hayatının Bir Fon Müziği Olsa Ne Olurdu?

Hayatın film gibi… Sadece fon müziğin eksik! Bazı şarkılar vardır, dinleyince “bu benim” dersin ya; işte şimdi o şarkıyı bulma zamanı. Hayatının bir fon müziği olsa, nasıl çalardı?

Haydi bakalım, ruhunun ritmini keşfetmeye hazırsan başlayalım👇🏻