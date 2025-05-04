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Hayatının Bir Fon Müziği Olsa Ne Olurdu?

etiket Hayatının Bir Fon Müziği Olsa Ne Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 23:20

Hayatın film gibi… Sadece fon müziğin eksik! Bazı şarkılar vardır, dinleyince “bu benim” dersin ya; işte şimdi o şarkıyı bulma zamanı. Hayatının bir fon müziği olsa, nasıl çalardı?

Haydi bakalım, ruhunun ritmini keşfetmeye hazırsan başlayalım👇🏻

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1. İlk sorumuzla karşındayız! Küçük sürprizlerle mutlu olabiliyor musun?

2. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?

3. Havalar ısınıyor, yaz ayının geliyor olması seni heyecanlandırıyor mu?

4. Peki, bu aralar nasıl hissetmek isterdin?

5. Sen tek başına aktivite yapmayı sever misin?

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6. Yeni deneyimler hakkında ne düşünüyorsun?

7. Son olarak, hayatında hâlâ unutamadığın biri var mı?

8. Son zamanlardaki enerjini puanla!

Remembrance

Aşk Mühürü

Amelie

Yıldızlara Doğru

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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