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Hayatının Bir Anda Değişmesini Sağlayacak O Şarkı Hangisi?

etiket Hayatının Bir Anda Değişmesini Sağlayacak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:17

Hayatını bir anda değiştirecek, hayat tavsiyesi niteliğindeki o şarkı hangisi?

Cevabı bu testte!

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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?

2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?

3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?

4. En sevdiğin müzik türü hangisi?

5. Hangisi senin favori hobin?

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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?

7. Hangi mevsimi daha çok seversin?

8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?

"Man in the Mirror" - Michael Jackson

"Fix You" - Coldplay

9. "Don't Stop Believin'" - Journey

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