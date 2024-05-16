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Hayata Bakmak İstediğin Pencereleri Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Hayata Bakmak İstediğin Pencereleri Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 23:46

Pencereler, yaşamın her anında önemli bir sembol olmuştur; umut dolu bir gün doğumu, huzurlu bir manzara ya da yeni bir maceranın başlangıcı... Hayatın pencerelerinden hangisine bakmak istersin? Seç, sana testin sonunda bir şarkı armağan edelim👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hayata bu pencerelerden hangisiyle bakmak isterdin?

2. Peki bu pencerelerden hangisi?

3. Birini seç!

4. Bunlarda hangisi?

5. Birini daha çok sevmiş olmalısın :)

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6. Bunlardan hangisi?

7. Neredeyse bitiriyoruz...

8. Son olarak, bir pencere daha seç!

Imagine Dragons - Birds (Animated Video)

Coldplay - Yellow (Official Video)

The Beatles - Here Comes The Sun (2019 Mix)

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Coldplay - Yellow (Official Video)