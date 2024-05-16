Hayata Bakmak İstediğin Pencereleri Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

Pencereler, yaşamın her anında önemli bir sembol olmuştur; umut dolu bir gün doğumu, huzurlu bir manzara ya da yeni bir maceranın başlangıcı... Hayatın pencerelerinden hangisine bakmak istersin? Seç, sana testin sonunda bir şarkı armağan edelim👇🏻