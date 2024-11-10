Hayata Bakışını Değiştirecek O Şarkı Hangisi?
Hayata Bakışını Değiştirecek O Şarkı Hangisi?
Hayata olan bakış açını kökten değiştirecek o şarkı hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?
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2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?
3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?
4. En sevdiğin müzik türü hangisi?
5. Hangisi senin favori hobin?
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