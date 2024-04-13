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Hayat Neden 80'lerdeki Filmler Gibi Değil Dedirten 13 Şarkı

etiket Hayat Neden 80'lerdeki Filmler Gibi Değil Dedirten 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 13:17

1980'lerin muhteşem havasını filmlerden az çok biliyoruz ama bizi o döneme en çok götüren de kesinlikle müzikleri! İşte sizi seksenlerin havasına sokacak birkaç parça...

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1. The Doors - People Are Strange

2. Essential Sensual

3. Glory of Love

4. Thief Of Hearts

5. College & Electric Youth - A Real Hero (Drive Original Movie Soundtrack)

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6. Electric Youth - Faces

7. Night Train - Marvin Berry & The Starlighters

8. Bad

9. The Coasters - Yakety Yak

10. Hello Space

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11. Rewind

12. Genesis

13. In your Mind

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