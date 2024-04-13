Hayat Neden 80'lerdeki Filmler Gibi Değil Dedirten 13 Şarkı
Hayat Neden 80'lerdeki Filmler Gibi Değil Dedirten 13 Şarkı
1980'lerin muhteşem havasını filmlerden az çok biliyoruz ama bizi o döneme en çok götüren de kesinlikle müzikleri! İşte sizi seksenlerin havasına sokacak birkaç parça...
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1. The Doors - People Are Strange
2. Essential Sensual
3. Glory of Love
4. Thief Of Hearts
5. College & Electric Youth - A Real Hero (Drive Original Movie Soundtrack)
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6. Electric Youth - Faces
7. Night Train - Marvin Berry & The Starlighters
8. Bad
9. The Coasters - Yakety Yak
10. Hello Space
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11. Rewind
12. Genesis
13. In your Mind
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