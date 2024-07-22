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Hayat Kaliteni Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Hayat Kaliteni Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 20:20

Herkesin hayatı yaşama şekli birbirinden farklıdır. Ufak detaylar bu hayatı daha güzel bir yer haline getirebilir...

Hazırsan bu testte hayat kaliteni artıracak bir şarkı öneriyoruz!

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1. Öncelikle biraz günlük rutinlerinden bahsedelim! Saat kaçta güne başlıyorsun?

2. Sabah uyandıktan sonra ilk işin hangisi oluyor?😴

3. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗

4. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?

5. Bir de ekran süreni sorsak?📱

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6. Düzenli olarak spor yapıyor musun?🏃

7. Peki ya seni en çok kendine çeken hangisi?

8. Son olarak, gönül rahatlığıyla "Yaşıyorum bu hayatı be!" diyebilir misin?

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