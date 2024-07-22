Hayat Kaliteni Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Hayat Kaliteni Artıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Herkesin hayatı yaşama şekli birbirinden farklıdır. Ufak detaylar bu hayatı daha güzel bir yer haline getirebilir...
Hazırsan bu testte hayat kaliteni artıracak bir şarkı öneriyoruz!
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1. Öncelikle biraz günlük rutinlerinden bahsedelim! Saat kaçta güne başlıyorsun?
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2. Sabah uyandıktan sonra ilk işin hangisi oluyor?😴
3. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗
4. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?
5. Bir de ekran süreni sorsak?📱
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