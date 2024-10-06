Hayali Bile Huzurlu: Anne With an E Evreninde Olduğunuzu Hayal Ederken Bu 14 Şarkıyı Dinleyin
Hayali Bile Huzurlu: Anne With an E Evreninde Olduğunuzu Hayal Ederken Bu 14 Şarkıyı Dinleyin
Anne With an E dizisini izleyenler bilir ki huzurlu yemyeşil ormanlar, deniz gören vadi ve daha birçok unsur içimizden bir kere derin bir of çektirmiştir... Burada yaşamak mümkün olsaydı şarkı listemize işte bu parçalar eşlik ederdi:
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1. Soldier, Poet, King
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2. Woulder That I
3. We Fell In Love In October
4. Like Real People Do
5. Mykonos
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6. Strawberry Blond
7. Sweet Creature
8. Wasteland, Baby!
9. Lover
10. Cherry Wine
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