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Hayali Bile Huzurlu: Anne With an E Evreninde Olduğunuzu Hayal Ederken Bu 14 Şarkıyı Dinleyin

etiket Hayali Bile Huzurlu: Anne With an E Evreninde Olduğunuzu Hayal Ederken Bu 14 Şarkıyı Dinleyin

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 00:08

Anne With an E dizisini izleyenler bilir ki huzurlu yemyeşil ormanlar, deniz gören vadi ve daha birçok unsur içimizden bir kere derin bir of çektirmiştir... Burada yaşamak mümkün olsaydı şarkı listemize işte bu parçalar eşlik ederdi:

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1. Soldier, Poet, King

2. Woulder That I

3. We Fell In Love In October

4. Like Real People Do

5. Mykonos

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6. Strawberry Blond

7. Sweet Creature

8. Wasteland, Baby!

9. Lover

10. Cherry Wine

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11. Clay Pigeons

12. Rhythm Of Love

13. Ophelia

14. Waiting Room

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