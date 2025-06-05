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Hayalet Korkusu Var, Lise Terk, Sebze Sevmiyor: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Hayalet Korkusu Var, Lise Terk, Sebze Sevmiyor: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 20:31

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

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1. Yetenek doğuştan! Müzik yapmaya sadece 7 yaşındayken başladı. Aynı zamanda lisedeyken 2 kız arkadaşı ile birlikte kurdukları bir müzik grupları vardı.

2. Eğitim hayatını askıya aldı. Hala üniversite mezunu değil, lise terk.

3. Bir dünya yıldızının batıl inançları olabilir! Hayaletlerden korkan ünlümüz, Hollywood’un meşhur otelinde hayaletlerin yaşadığına inandığı için oraya gidemiyormuş.

4. Sahneye heyecanını yenmek için çareyi bir shot likörde buluyor!

5. Dünyaca ünlü yıldızımızın ilk ismi ismi Robyn! Büyük bir yıldız olmayı başardıktan sonra sadece 2. kullanmaya başlamış.

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6. Tam bir abur cubur canavarı. Kulis, ev, tur uçağı... Her yer onun isteği üzerine abur cubur gıdalarla donatılıyor.

7. Konserlerinden önce kamufle olup gizlice hayranlarının arasında dolaşmaya bayılır. Böylece onların enerjisini delicesine içine çektiğine inanıyor.

8. Vücudunda tamı tamına 23 adet dövme bulunuyor. Daha fazlasına da sahip olmak istediğini açıklayan sanatçımız, en sevdiği dövmesinin tersten yazılmış olan olduğunu söylüyor.

9. Bacaklarını 1 milyon dolar karşılığında sigortalattı.

10. Son olarak, yemek konusunda çok seçici. Sebze yemeyi hiç sevmiyor. Kim bu şarkıcı?

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miray soysal
miray soysal
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