Havalar Isınırken Tüm Cıvıl Cıvıllığı İçinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Yabancı Şarkı
Havalar Isınırken Tüm Cıvıl Cıvıllığı İçinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Yabancı Şarkı
Bahar havalarının gelmesi uzun sürse de yavaş yavaş havalar ısınıyor ve kötü havaların üzerimizde yarattığı depresif havadan kurtuluyoruz! Bunu kutlamak için sana özel şarkı önerileriyle geldik...
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1. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne
2. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
3. Natasha Bedingfield - Unwritten
4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
5. Spiller - Groovejet (If This Ain't Love)
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6. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc.
7. Conan Gray - Never Ending Song
8. Troye Sivan - Rush
9. Maroon 5 - This Love
10. Coldplay - Paradise
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