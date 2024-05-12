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Havalar Isınırken Tüm Cıvıl Cıvıllığı İçinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Yabancı Şarkı

etiket Havalar Isınırken Tüm Cıvıl Cıvıllığı İçinde Hissetmeni Sağlayacak 12 Yabancı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:31

Bahar havalarının gelmesi uzun sürse de yavaş yavaş havalar ısınıyor ve kötü havaların üzerimizde yarattığı depresif havadan kurtuluyoruz! Bunu kutlamak için sana özel şarkı önerileriyle geldik...

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1. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

2. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor

3. Natasha Bedingfield - Unwritten

4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

5. Spiller - Groovejet (If This Ain't Love)

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6. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc.

7. Conan Gray - Never Ending Song

8. Troye Sivan - Rush

9. Maroon 5 - This Love

10. Coldplay - Paradise

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11. Aloe Blacc - I Need A Dollar

12. Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith

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