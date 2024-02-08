Havalar Hala Soğukken İçini Isıtacak Şarkı Hangisi?
Havalar Hala Soğukken İçini Isıtacak Şarkı Hangisi?
Havalar hala soğuk ve bize de bol bol pencereden dışarıyı izlemek düşüyor. Dışarıyı izlerken kulaklığında içini ısıtacak bir şarkının çalması da şart tabii. Peki bu şarkı hangisi? Testi çöz, şarkıyı öğren!
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1. Bir süredir nasıl hissettiğini öğrenebilir miyiz?
2. Peki şu anda dışarıya baktığında ne hissediyorsun?
3. Kendine 2024 için hedefler belirledin mi?
4. İçinde hala bir şeyler için umut var mı?
5. Seni son zamanlarda en çok kimin üzdüğünü öğrenebilir miyiz?
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6. Aşkla aran nasıl peki?
7. Şu an hangi mesaj bildirimini almak seni daha çok mutlu ederdi?
8. Son olarak, önereceğimiz şarkının sana iyi geleceğini düşünüyor musun?
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