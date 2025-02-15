Havada İki Uçağın Kafa Kafaya Çarpıştığı 2002 Überlingen Kazası

1 Temmuz 2002 gecesi, iki uçak Almanya semalarında aynı yükseklikte uçuyordu. Her iki uçak da kazayı önlemek için son anda farklı talimatlar aldı. Ancak pilotların kararları ve hava trafik kontrol hataları çarpışmayı engelleyemedi. Kazada 71 kişi hayatını kaybetti ve olay, havacılık tarihine kara bir sayfa olarak geçti.