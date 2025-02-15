Havada İki Uçağın Kafa Kafaya Çarpıştığı 2002 Überlingen Kazası
Havada İki Uçağın Kafa Kafaya Çarpıştığı 2002 Überlingen Kazası
1 Temmuz 2002 gecesi, iki uçak Almanya semalarında aynı yükseklikte uçuyordu. Her iki uçak da kazayı önlemek için son anda farklı talimatlar aldı. Ancak pilotların kararları ve hava trafik kontrol hataları çarpışmayı engelleyemedi. Kazada 71 kişi hayatını kaybetti ve olay, havacılık tarihine kara bir sayfa olarak geçti.
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Bashkirian Airlines’a ait Tupolev Tu-154 uçağı, Moskova’dan Barselona’ya seyahat eden 60 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.
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Diğer uçak, DHL’e ait Boeing 757 kargo uçağı ise İtalya’nın Bergamo şehrinden Belçika’nın Brüksel kentine kargo taşıyordu ve sadece iki pilot bulunuyordu.
Hava trafik kontrolü, İsviçre’nin Zürih kentindeki Skyguide merkezinden yönetiliyordu.
Her iki uçak da 10.970 metre yükseklikte uçuyordu ve çarpışma rotasına girmişti. Tupolev’in trafik çarpışma önleme sistemi (TCAS), pilotlara "yükselin" komutunu verdi.
Ancak aynı anda hava trafik kontrolörü Nielsen, Tupolev’e “alçalın” talimatı verdi. Ne yazık ki Tupolev mürettebatı TCAS yerine kontrolörün talimatını takip etti.
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Diğer uçak olan Boeing 757 ise TCAS talimatlarını dinleyerek alçalmaya başladı. Böylece her iki uçak da hızla birbirine yaklaşarak aynı yönde hareket etti.
Saat 23:35’te, iki uçak Almanya’nın Überlingen kasabası üzerinde çarpıştı. Boeing 757’nin dikey stabilizesi, Tupolev’in gövdesini tam ortadan ikiye böldü.
Tupolev havada parçalara ayrılırken, Boeing 757 ise kontrolünü kaybederek yakınlardaki bir ormanlık alana düştü. Her iki uçakta bulunan toplam 71 kişi yaşamını yitirdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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