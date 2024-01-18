Hataysporlulara "Allah Size Depremi Bilerek Verdi" Diyen Tribün Lideri Murat Tanış'a Gökhan Zan'dan Sert Tepki
Hataysporlulara "Allah Size Depremi Bilerek Verdi" Diyen Tribün Lideri Murat Tanış'a Gökhan Zan'dan Sert Tepki
Türkiye Kupası maçında Mersin’de oynanan Hatayspor - Sakaryaspor maçı öncesinde Mersin tribün lideri olduğu belirtilen Murat Tanış isimli şahıs, Hataysporlulara vicdanları yaralayan çok ağır ifadeler kullandı. Hataysporlulara hakaretler savuran kişi, “Hataysporlulara dönerek 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi.
Murat Tanış isimli şahsın bu sözlerine sosyal medyada büyük tepkiler oluşurken en sert tepkilerden biri de o süreci en yakından yaşayan isimlerden biri olan Gökhan Zan’dan geldi.
İşte yaşananlar…
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Hatayspor ve Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı içn Mersin’de karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde çevresindeki bir grup ile Hataysporlu taraftarların olduğu bölgeye giderek onlara vicdanları yaralayacak hakaretler savuran Murat Tanış isimli Mersin tribün lideri büyük tepkiler topladı.
İşte o akılalmaz görüntüler…
Murat Tanış’ın bu sözlerine sosyal medyada büyük tepkiler geldi ancak en sert tepkilerden biri, 6 Şubat depreminin her anında oraya olan ve süreci yakından takip eden Gökhan Zan’dan geldi.
İşte Gökhan Zan’ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
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