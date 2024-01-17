Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Uyarısı: "Anadolu Gerildi, Beklemede"
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Deprem Uyarısı: "Anadolu Gerildi, Beklemede"
Yer Bilimci Övgün Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı geldi. Ercan, 'Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede' ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem denilince akla gelen isimlerden biri. Ercan 17 Ocak'ta sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir deprem uyarısı yaptı.
Ahmet Ercan, büyük depremlerden önce küçük depremlerin sayısının arttığını ve sonra derin bir dinginlik dönemine girildiğini, Anadolu'da da şu anda böyle bir durum olduğunu söyledi.
Ahmet Ercan paylaşımında şunları yazdı: "Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede...."
Ahmet Ercan'ın deprem paylaşımı 👇
Ahmet Ercan paylaşımında ayrıca depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu ve tek çözümün bilim olduğunu da ekledi.
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Türkiye'de son olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki iki büyük depremde resmi rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetmişti.
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