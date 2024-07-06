Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, Barış Alper Yılmaz’a Küfür Etti!
Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, Barış Alper Yılmaz’a Küfür Etti!
Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, A Milli Takımımızın Hollana ile karşılaştığı maç sırasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili küfürlü tweet attı, gelen tepkiler sonrasında attığı tweeti sildi.
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A Milli Takımımızın Hollanda’ya 2-1 kaybettiği karşılaşma sırasında sosyal medyada çirkin bir olay yaşandı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a küfür etti.
Murat Gevrek’in yaptığı paylaşım…
Murat Gevrek yaptığı paylaşıma gelen tepkiler sonrasında tweeti sildi.
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