Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, Barış Alper Yılmaz’a Küfür Etti!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, A Milli Takımımızın Hollana ile karşılaştığı maç sırasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili küfürlü tweet attı, gelen tepkiler sonrasında attığı tweeti sildi.