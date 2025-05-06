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Hatay'da Yeni Keşfedilen Bitki Türü "Mileyha Tırşiği" Alarm Veriyor

Hatay'da Yeni Keşfedilen Bitki Türü "Mileyha Tırşiği" Alarm Veriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 12:55

Milleyha Sulak Alanı’nda yepyeni bir bitki türü keşfedildi ve bilim insanlarını oldukça heyecanlandırdı. Bu bitkiye Arum milleyhanum ya da halk arasında bilinen adıyla Milleyha tirşiği ismi verildi. Ne yazık ki bu eşsiz keşfin hemen ardından bölgenin risk altında olduğu da gündeme geldi. Bölgedeki yapılaşma ve çevre kirliliği hem bu yeni tür hem de diğer canlılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 

Kaynak: DHA

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Milleyha Tirşiği nedir ve neden bu kadar önemli?

Milleyha Tirşiği nedir ve neden bu kadar önemli?

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yalnızca bu bölgede yetişen Arum milleyhanum’u keşfetti. Zehirli olan bu bitki, yerel halk tarafından uygun şekilde işlendiğinde yemek olarak kullanılabiliyor ve halk arasında “tirşik” ismiyle biliniyor. 

Arum cinsi, Avrupa, Asya ve Afrika’da yayılış gösteren bir grup, ancak Milleyha tirşiği dünyada sadece bu sulak alanda bulunuyor. Türkiye’deki Arum türü sayısını 14’e çıkaran bu keşif, ülkemizi dünyada bu türün üçüncü endemik merkezi haline getirdi.

Milleyha yalnızca bir bitki cenneti değil, 312 kuş türünün konakladığı önemli bir göç durağı.

Milleyha yalnızca bir bitki cenneti değil, 312 kuş türünün konakladığı önemli bir göç durağı.

Bölgede ayrıca 300 bitki türü, 24 kelebek türü, 12 kurbağa türü ve pek çok sürüngen ve böcek bulunuyor. Ancak alanın üçte birinin imara açık olması, kaçak avcılık, moloz ve çöp dökülmesi gibi sorunlar hem Milleyha tirşiğini hem de tüm ekosistemi tehdit ediyor. Organik ve inorganik atıkların dökülmesi, bölgedeki hassas yaşamı geri dönülmez şekilde zedeleyebilir. Bilim insanları, alanın hızla koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı’ya göre, Milleyha tirşiği kumullar üzerinde sınırlı sayıda popülasyona sahip.

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı’ya göre, Milleyha tirşiği kumullar üzerinde sınırlı sayıda popülasyona sahip.

Bölgedeki çöp dökme, kaçak avcılık, otlatma, tarımsal faaliyetler ve yapılaşma gibi baskılar devam ederse, bu türün ve beraberindeki ekosistemin yok olma riski çok yüksek. Ayrıca bölgenin büyük kısmı özel mülkiyet olduğu için çözümün yerel ve yasal destekle gelmesi şart.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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