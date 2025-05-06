Hatay'da Yeni Keşfedilen Bitki Türü "Mileyha Tırşiği" Alarm Veriyor

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yalnızca bu bölgede yetişen Arum milleyhanum’u keşfetti. Zehirli olan bu bitki, yerel halk tarafından uygun şekilde işlendiğinde yemek olarak kullanılabiliyor ve halk arasında “tirşik” ismiyle biliniyor.

Arum cinsi, Avrupa, Asya ve Afrika’da yayılış gösteren bir grup, ancak Milleyha tirşiği dünyada sadece bu sulak alanda bulunuyor. Türkiye’deki Arum türü sayısını 14’e çıkaran bu keşif, ülkemizi dünyada bu türün üçüncü endemik merkezi haline getirdi.