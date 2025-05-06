Hatay'da Yeni Keşfedilen Bitki Türü "Mileyha Tırşiği" Alarm Veriyor
Milleyha Sulak Alanı’nda yepyeni bir bitki türü keşfedildi ve bilim insanlarını oldukça heyecanlandırdı. Bu bitkiye Arum milleyhanum ya da halk arasında bilinen adıyla Milleyha tirşiği ismi verildi. Ne yazık ki bu eşsiz keşfin hemen ardından bölgenin risk altında olduğu da gündeme geldi. Bölgedeki yapılaşma ve çevre kirliliği hem bu yeni tür hem de diğer canlılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Kaynak: DHA
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Milleyha Tirşiği nedir ve neden bu kadar önemli?
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Milleyha yalnızca bir bitki cenneti değil, 312 kuş türünün konakladığı önemli bir göç durağı.
Biyolog Dr. Samim Kayıkçı’ya göre, Milleyha tirşiği kumullar üzerinde sınırlı sayıda popülasyona sahip.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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