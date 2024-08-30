Hatay'da Şoke Eden Görüntü: "60 Santimlik Palayı Çıkardı, Depremzede Çocukların Gözü Önünde Ailelere Saldırdı"
Hatay'da Şoke Eden Görüntü: "60 Santimlik Palayı Çıkardı, Depremzede Çocukların Gözü Önünde Ailelere Saldırdı"
Hatay'ın Defne ilçesinde çekildiği konuşulan bir video X kullanıcılarının tepkisini çekti. Elinde palayla çocukların gözü önünde ailelere saldırgan bir tutum sergileyen şahsın görüntülendiği videonun detaylarını bir X kullanıcısı anlattı.
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'@rasputin_s' adlı X hesabı kullanıcısının paylaştığı video kısa zaman içinde X'i salladı. Kullanıcı, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
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"Depremzede olan çocuklarımızı Bolu'daki futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde çoluklu çocuklu yaklaşık olarak 200 kişi toplandık."
"Veliler, çocukların yanından hızla geçen bir araca tepki gösterdi. Adam 'Bekleyin birazdan geliyorum' diyerek yaklaşık 15 dk sonra yayan olarak kalabalığın arasına girip belinde sakladığı 60 cm'lik bir palayı çıkararak çocukların gözü önünde ailelere saldırdı."
"Palalı gözü dönmüş cani onu durdurmaya çalışan bir veliyi öldürmeye teşebbüs etti. Pala tam onun kafasına gelecekken refleks olarak kolunu kaldırdı ve kolu çok derin bir şekilde kesildi. Bütün bunlar çocukların gözü önünde yaşandı."
İşte yaşanan o anlar:
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