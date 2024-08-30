Hatay'da Şoke Eden Görüntü: "60 Santimlik Palayı Çıkardı, Depremzede Çocukların Gözü Önünde Ailelere Saldırdı"

Hatay'ın Defne ilçesinde çekildiği konuşulan bir video X kullanıcılarının tepkisini çekti. Elinde palayla çocukların gözü önünde ailelere saldırgan bir tutum sergileyen şahsın görüntülendiği videonun detaylarını bir X kullanıcısı anlattı.