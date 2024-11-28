Hatanın Böylesi! İzmir’de Hiç Evlenmemiş Birine Tüketici Mahkemesi’nde Çekişmeli Boşanma Davası Açıldı
Hatanın Böylesi! İzmir’de Hiç Evlenmemiş Birine Tüketici Mahkemesi’nde Çekişmeli Boşanma Davası Açıldı
İzmir’de daha önce hiç evlenmeyen Aytuğ Arduç isimli vatandaş, Tüketici Mahkemesi’nden gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. 32 yaşındaki adama, gelen tebligatla çekişmeli boşanma davasının olduğu tebliğ edildi. Yaşanan olay sebebiyle kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyleyen Aytuğ Arduç, danıştığı avukattan “Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini” öğrenmiş.
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve pandemiden önce internette online satış yapan Aytuğ Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kendisine gönderilen tebligatla hayayının şokunu yaşadı.
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Daha önce hiç evlenmeyen Aytuğ Arduç’a gelen tebligatta 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' ifadeleri yer aldı.
Gelen tebligat sebebiyle kız arkadaşıyla da kavga ettiği söyleyen Arduç; "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Çok güzeldi ya. Ömrümü tükettin diyen kocama boşanmak istiyorsan Tuketici Mahkemesine git diyeceğim artık.
Tüketici mahkemesi boşanma davası açabiliyor mu?? 🤔🤔🤔
bende bir kac kez okudum acaba yanlis mi anladim diye ama🤷♀️🤣 burasi Türkiye hersey olabilir demekki oluyormus
Neden şaşırmış ki burası Türkiye gayet normal..